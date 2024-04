Společnost Arena oznámila spolupráci s AMD

Společnost Arena, jež vyvíjí specializované základní modely umělé inteligence, dnes oznámila, že svůj produkt Arena Atlas, vůbec první produkt pro testování a optimalizaci umělé inteligence pro nejnovější polovodičové technologie s procesním uzlem, bude škálovat ve spolupráci se společností AMD.

V proběhu roku 2023 provedly společnosti AMD a Arena pilotní testování a optimalizaci GPU AMD RadeonTM. Díky rychlému, autonomnímu nalézání způsobů, jak optimalizovat spotřebu a výkon, se inženýři společnosti AMD mohou zaměřovat na jiné úkoly, a zvýšit tak produktivitu a urychlit vývoj produktů. V procesu konfigurace a testování polovodičů společnost Atlas spoléhá na umělou inteligenci, což spotřebitelům i profesionálům zpřístupňuje lepší a rychlejší zařízení.

Společnost Atlas dokáže analyzovat multimodální data nad rámec standardního textu a videa (např. výkonové křivky, tepelné profily a streamované video v HD), a získat tak úplnější představu o tom, jak se komplexní GPU chová. Může tedy autonomně spouštět úlohy testování a ladění, což ulehčuje práci inženýrům a urychluje některé aspekty plánování nových produktů. „To, co jsme dokázali s Atlasem při testování, je pouhý začátek," uvedl Pratap Ranade, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Arena. „V budoucnu bude Atlas schopen pomoci také s laděním a analýzou příčin a časem také s návrhem lepších čipů a další složité elektroniky."

„Vedle nabídky nejnovějších možností, aby naši zákazníci mohli plně využívat sílu umělé inteligence ve svých firmách a odvětvích, si společnost AMD zakládá na interním využívání pokročilých technologií umělé inteligence ke zlepšení procesů a v konečném důsledku k poskytování lepších řešení našim zákazníkům," řekl Andrej Zdravkovic, SVP a Chief Software Officer společnosti AMD. „Společnost Atlas pomáhá zefektivnit a zdlouhavý proces konfigurace a testování dnešních složitých technologií GPU, který je náročný na ruční zpracování, a důrazem na optimalizaci pro produkty nové generace dává našim inženýrům náskok."

O společnosti Arena AI

Společnost Arena, která byla založena v roce 2019 a sídlí v New Yorku, věří, že existuje lepší způsob, jak vyrábět a prodávat cokoli. Díky základním modelům multimodální umělé inteligence, které jsou uzpůsobeny potřebám jednotlivých odvětví, používají produkty společnosti Arena pro vyspělou výrobu, spotřebitelské značky a distributory na celém světě i některé z největších světových společností z žebříčku Fortune 500.

Společnost Arena se co do kapitálu opírá o společnosti Initialized Capital, Goldcrest Capital, Founders Fund, Fifth Down Capital a Garuda Ventures a o andělské investory, k nímž se řadí třeba Peter Thiel, Michael Seibel, generál David Petraeus a Qasar Younis.

