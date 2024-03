Společnost Getac rozšiřuje svou řadu všestranných zařízení se systémem Android o plně odolný tablet s umělou inteligencí

Stručné shrnutí:

• Nový lehký tablet Getac ZX80 přináší všestrannost systému Android do náročných provozních podmínek, jako je nasazení ve veřejných službách, výrobě a dopravě.

• Vysoce konfigurovatelná konstrukce umožňuje zákazníkům přizpůsobit si zařízení svým potřebám a případům použití.

• Tablet ZX80 je dodáván s předinstalovaným systémem Android 13 a podporuje několik jeho aktualizací, takže uživatelé mohou včas získat nové funkce.

Společnost Getac dnes oznámila uvedení zcela nového 8palcového plně odolného tabletu ZX80 s umělou inteligencí, který je poháněn univerzálním operačním systémem Android. Tento nový model rozšiřuje a diverzifikuje portfolio zařízení Getac se systémem Android a přináší zákazníkům v odvětvích, jako jsou veřejné služby, výroba a doprava, ještě větší výběr odolných zařízení pro řešení každodenních problémů a zvýšení produktivity a efektivity.

Lehká a přitom odolná konstrukce

Model ZX80 byl speciálně zkonstruován pro použití v náročných pracovních prostředích, od rušných skladů a logistických center až po odlehlá místa v terénu a venkovní prostory. Díky své nízké hmotnosti (590 g), širokému rozsahu provozních teplot (-29 °C až 63 °C) a kvalitní obrazovce s poměrem stran 16:10 a jasem 1000 nitů se hodí zejména pro klíčové úlohy, jako je obsluha vysokozdvižných vozíků a řízení bezpilotních letounů, kde jsou výkon a spolehlivost zařízení zcela rozhodující. Certifikace MIL-STD-810H, certifikace IP67 a odolnost proti pádu z výšky 6 stop dále zajišťují, že snadno obstojí i při náročné práci v terénu.

Pro uživatele, kteří potřebují plnou funkčnost při práci bez možnosti dobíjení je ZX80 kompatibilní s technologií výměny baterií za provozu společnosti Getac, která umožňuje uživatelům rychle a snadno vyměnit baterie v terénu. Díky přídavné interní baterii lze výměnu provést bez nutnosti vypnutí zařízení, což šetří drahocenný čas a zabraňuje přerušení provozu.

Vysoká konfigurovatelnost pro optimální všestrannost

Společnost Getac chápe, že každý případ použití je jedinečný, a proto vysoce konfigurovatelná konstrukce modelu ZX80 nabízí rozsáhlou flexibilitu při vytváření specifikace, která co nejlépe odpovídá potřebám zákazníků.

Mezi klíčové vlastnosti patří konstrukce se dvěma SIM kartami (jedna fyzická SIM karta a jedna eSIM karta), která umožňuje rychlé přepínání mezi sítěmi operátorů, zatímco Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2 a volitelná dedikovaná GPS nabízejí rychlý přenos dat a možnost určení polohy. V závislosti na požadavcích zákazníka lze tablet ZX80 nakonfigurovat také s 4G/5G LTE, NFC a čtečkou čárových kódů, aby vyhovovalo různým aplikacím podle potřeby.

Výkon připravený na umělou inteligenci

Procesor Qualcomm QCS6490 modelu ZX80 poskytuje úžasný výkon při nižších úrovních spotřeby, takže se ideálně hodí pro řadu průmyslových aplikací IoT a komerčních případů použití. Tablet je připraven na umělou inteligenci a využívá technologii AI Engine společnosti Qualcomm, která nabízí strojové učení přímo v zařízení a možnost spouštět nástroje na bázi umělé inteligence při zachování výdrže baterie. Pro maximalizaci potenciálu AI je tablet ZX80 vybaven 12 GB paměti LPDDR5. Tablet ZX80 je dodáván s předinstalovaným systémem Android 13 a je možné jej aktualizovat na budoucí verze systému Android OS, což uživatelům umožní začít využívat nové funkce umělé inteligence, jakmile budou k dispozici.

Podpora široké škály specializovaného příslušenství a softwaru

Stejně jako všechna zařízení Getac je i tablet ZX80 kompatibilní s rozsáhlou řadou specializovaného příslušenství, periferií a softwaru, které uživatelům pomáhají maximalizovat funkčnost zařízení v různých průmyslových scénářích. Patří sem zabezpečené dokovací stanice pro vozidla třetích stran pro optimální použití ve vozidlech/ vysokozdvižných vozících, řemínek na ruku, stylus a vysokokapacitní baterie vyměnitelné za provozu pro lepší použitelnost v terénu a 65W adaptér USB-C a dokovací stanice pro efektivní použití v kanceláři. Zákazníci mohou také efektivně spravovat své tablety se systémem Android prostřednictvím předinstalovaných softwarových řešení Getac, včetně zcela nových nástrojů Log Tool, deployXpress, enrollXpress, GDMS, Driving Safety Utility a OEMConfig.

„Platforma Android se stále vyvíjí, prostupuje do světa průmyslu a nabízí nové způsoby řešení klíčových problémů i zefektivnění provozu," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „Uvedením modelu ZX80 se systémem Android dáváme našim zákazníkům ještě větší možnost volby při výběru vhodného odolného řešení pro jejich potřeby a umožňujeme jim využít všestrannost systému Android v prostředích a scénářích, kde by to jinak nebylo možné."

Nový model ZX80 je k dispozici od března. Další informace naleznete na adrese www.getac.com

O společnosti Getac

Společnost Getac Technology Corporation je celosvětovým lídrem v oblasti výroby a dodávky odolných mobilních technologií a inteligentních videořešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer nošených na těle, kamerových systémů v automobilech, správy digitálních důkazů a podnikových řešení pro analýzu videa. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby pracovníkům v náročném prostředí zajišťovaly mimořádné zážitky. V současné době společnost Getac poskytuje služby zákazníkům ve více než 100 zemích světa na poli obrany, veřejné bezpečnosti, záchranných služeb, hasičských a záchranných složek, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Další informace najdete na adrese: https://www.getac.com. Zapojte se na oborovém blogu společnosti Getac, případně můžete společnost sledovat na sítích LinkedIn a YouTube.

Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. ©2024 Getac Technology Corporation.

