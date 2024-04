Společnost Porsche Česká republika předala ocenění vítězům celostátní soutěže Autoopravář Junior 2024

Celostátní finále 29. ročníku soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář Junior 2024 se uskutečnilo počátkem dubna 2024 v prostorách Servisního tréninkového centra ŠKODA AUTO v Kosmonosích. Do tradiční soutěže se letos zapojilo více než 4500 žáků. Sítem školních a regionálních kol se do finále probojovalo 69 nejlepších talentů v kategoriích Automechanik, Autokarosář, Autolakýrník a Autotronik. Nejlepšími z nejlepších se nakonec stali Štěpán Formánek z VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice v oboru Automechanik, Vojtěch Rojt ze ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské, Mladá Boleslav v oboru Autokarosář, Šimon Lapčík z ISŠA Brno v oboru Autolakýrník a Marek Novák z ISŠA Brno v oboru Autotronik.

"Tři desítky let soutěže nejlépe dokumentují, jak se změnil celý náš obor. V autoopravárenství dnes všichni řešíme, jak udělat z automechanika autoelektrikáře a z autotronika autoajťáka. Nadšení a kompetence finalistů soutěže ukazují, že jsme na správné cestě," říká Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika.

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg.

