Světové trendy v oblasti chovatelství domácích a exotických zvířat představí největší veletrh svého druhu v České republice FOR PETS

Pořadatelem největšího chovatelského veletrhu pro domácí i exotická zvířata FOR PETS je společnost ABF. Spolupořadatelem Nadace na ochranu zvířat. Ta nabídne nejen na pódiu atraktivní program. Uvidíte zvířecí sportovce, čtyřnohé tanečníky, psí asistenty i ničím nenahraditelné psí záchranáře. Chybět nebudou ani odborné přednášky a poradenství ze světa domácích, exotických i volně žijících zvířat.

Letošními novinkami je 1. ročník oblastní výstavy všech plemen psů FOR PETS CUP. Soutěžit bude 650 pejsků a na jednom místě uvidíte 145 plemen od nejmenší čivavy po největšího irského vlkodava. Letos u nás můžete také premiérově proniknout do tajů hobby horsingu. Fenomén hobby horsing, tedy skákání s hlavou koně na tyči, si u nás mohou všichni zájemci o tento netradiční sport vyzkoušet na vlastní kůži a nebudou chybět ani závody v tomto u nás mladém sportu. Závody v hobby horsingu na veletrhu FOR PETS budou nominační pro Mistrovství republiky Asociace chovatelů miniaturních koní. A proběhnou tu i dětské závody s možností přihlásit se na místě v den konání akce.

Z veletrhu FOR PETS si můžete také odnést přítulnou kočičku. Už tradičně se totiž v rámci doprovodného programu bude konat Umisťovací výstava koček pod patronací e-magazínu Haf & Mňau. V letech 2012-2023 se podařilo přímo z veletrhu FOR PETS umístit celkem 285 kočiček.

Pokud si potřebujete pro své mazlíčky cokoliv nakoupit, za veletržní ceny to u nás zajisté seženete. "Pestrou nabídku zboží od pamlsků přes terária, zvířecí hlavolamy, pelíšky až po kvalitní kosmetiku či bezpečné přepravky do auta s přehledem nabídne více než 180 českých i zahraničních vystavovatelů," říká Blanka Bílková, manažerka veletrhu FOR PETS.

Veletrh má perfektní doprovodný program, kde se nikdo nudit nebude. Návštěvu veletrhu můžete tedy pojmout i jako zážitkovou akci pro celou rodinu, pokud doma žádné zvíře nemáte. Přichystány jsou výstavy rozkošných zakrslých králíčků, roztomilých morčátek i potkanů, legrační podívanou zajistí závody v králičím hopu a milovníci dobrodružství se u nás mohou vyfotit s krajtou královskou, chameleonem či agamou. Samozřejmostí je také mazlící koutek s živými zvířátky pro děti.

Život bohužel není jenom o zábavě, a proto u nás mají své místo i vážná témata. Vůbec poprvé bude na veletrhu FOR PETS představena služba Memory Pet Point. Jak funguje první samoobslužné pietní místo pro zvířata s individuálním uložením zvířátka a následnými kremačními službami a co přinášejí chovatelům moderní technologie ve zvířecím pohřebnictví, se dozvíte také na našem veletrhu.

Veletrh FOR PETS je veletrhem čtyřdenním. Koná se od čtvrtka do neděle. Děti do 140 cm a zvířátka mají vstup zdarma, pouze čtyřnohým parťákům vezměte s sebou očkovací průkaz.

A to stále není vše. V pátek a sobotu můžete v rámci zakoupené vstupenky z FOR PETS navštívit zdarma také veletrh FOR BEAUTY, který je dvoudenní a koná se právě v pátek 5. 4. a sobotu 6. 4. A zároveň máte možnost se stejnou vstupenkou z FOR PETS zdarma navštívit od pátka do neděle také třídenní veletrh FOR KIDS. Upozorňujeme však, že na tyto dva souběžné veletrhy nemají zvířátka vstup povolen. Děkujeme za pochopení. Ale mysleli jsme na vše, a proto bude na FOR PETS pro tyto případy v provozu hlídací koutek pro psy.

