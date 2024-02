Ulici Vysocká ve Žďáru nad Sázavou čeká dvouletá rekonstrukce, řidiči ji od jara neprojedou

Martin Mrkos (STAN), starosta Žďáru nad Sázavou: "Ulice Vysocká je jedna z příjezdových a odjezdových ulic do Žďáru nad Sázavou. Ulice projde kompletní rekonstrukcí, včetně mostu na Studentské ulici. Mění se tam kompletně sítě a nové povrchy. Je to akce na níž se podílí tři investoři, a to Žďár nad Sázavou, Svaz vodovodů a kanalizací a Kraj Vysočina. První rok proběhne rekonstrukce části od ulice Vonkovy po ulici Vnitřní a v roce 2025 od ulice Vnitřní až po konec města.“

Objízdná trasa povede přes obec Lhotka a do Žďáru se tak dostanou po silnici I/19. Práce budou probíhat od až po. Rekonstrukce byla v minulosti už odložena.

Martin Mrkos (STAN), starosta Žďáru nad Sázavou: "Pro řidiče to bude znamenat výrazné komplikace. Pro obyvatele sídliště Vysočany to bude výrazné omezení, protože ta ulice je páteřní ulicí do těch bočních rezidenčních ulic. Pro ně vzniknou náhradní objízdné trasy a dopravní řešení. Ta akce bude z hlediska lokální logistiky dopravy poměrně složitá.“

Renovace vozovky bude trvat dva roky. Příčinou rekonstrukce je havarijní stav silnice.

