1984, 2021 a 2024. Historie se opakuje. Kinosály promítají Krotitele duchů i Dunu

Přiznáme se bez mučení, že na tuto zajímavost jsme nepřišli sami, vtípky na toto téma kolují internetem. Pojďme si to celé shrnout.

1984

Na začátku léta 1984 vlétla do amerických kin komediální pecka. Krotitele duchů natočil původem slovenský režisér Ivan Reitman. Dobrodružné sci-fi lákalo na velká jména. Obsazení Billa Murrayho slibovalo zábavu. Sigourney Weaver zase už v té době věděla, jak na plátně zkrotit slizkého vetřelce. Film o partě vědců, kteří musí zachránit svět, diváky vážně bavil. Krotitelé duchů byli dokonce ve své době nejúspěšnější komedií všech dob. Předčil je až film Sám doma (1990).

To Duna z roku 1984 byla trochu jiná písnička. Diváci v té době byli namlsaní z Hvězdných válek a další vesmírné sci-fi už je tolik nenadchlo. Adaptace knižní předlohy se ujal režisér David Lynch a koluje legenda, že právě George Lucas svého kolegu varoval, že Dunu není možné zfilmovat. Přes dvě hodiny dlouhý snímek stál na tehdejší dobu nemalých 40 milionů dolarů a na jeho výrobě se podílelo 600 techniků a 15 tisíc komparzistů. Hlavní roli ztvárnil Kyle MacLachlan, jemuž v té době bylo pětadvacet let. Zajímavé je, že postavě Paula Atreidese je v knize jen patnáct let.

2021

Ne úplně dobrá čísla v kinech měly také snímky z podzimu roku 2021. Do statistiky však promluvila i pandemie. Na velké obrazovky se v jeden rok zároveň vrátili Krotitelé duchů i Duna. Zatímco první zmiňovaný film volně navazuje na své předchůdce, vesmírná sága začíná úplně znova.

Krotitelé duchů s podtitulek Odkaz opět sází na velká jména. Jednu z hlavních rolí dostal Finn Wolfhard, kterého diváci Netflixu znají jako Mika ze seriálu Stranger Things. Partě teenagerů se zlými duchy pomáhá i učitel s tváří nestárnoucího Paula Rudda. Ve snímku se navíc objeví i herci z původního hitu z roku 1984.

Timothlée Chalamet v roli Atreidese

Hvězdné obsazení má také nová Duna. Timothée Chalamet, Jason Momoa i Zendaya patří k nejoblíbenějším hercům současnosti. Film z roku 2021 nabízí audiovizuální nářez a uspěl u diváků i filmové akademie. Mezi šesti Oscary jsou i ty za nejlepší výpravu a nejlepší vizuální efekty.

Kvůli zmiňované pandemii bylo film možné prakticky hned po premiéře sledovat i na streamovací službě HBO Max. To pochopitelně způsobilo horší finanční výsledky a ve hře bylo možné zrušení plánovaného pokračování. Také proto byla jedním z klíčových bodů vyjednávání o druhém dílu 45denní lhůta pro výhradní promítání nejprve v kinech a až poté na streamovací platformě. O vzniku pokračování se rozhodlo na podzim 2021. Datum premiéry bylo stanoveno na říjen 2023. Do plánů ale hodila vidle stávka herců a dalších filmových pracovníků v Hollywoodu. Duna 2 se proto do kin přiřítila až letos.

2024

Druhou Dunu vítali provozovatelé kin s otevřenou náručí. Snímek za první víkend v USA a Kanadě utržil 81,5 milionu dolarů, dalších 97 milionů přidal na zahraničních trzích včetně Česka. Může za to mimo jiné i „fáma“, která rezonovala také kolem prvního dílu. Producenti totiž od začátku tvrdí, že jejich velkolepý film nemá cenu sledovat jinde než v kině. Diváci jim to věří a sály se plní.

Zda lidé vyrazí s popcornem a velkou colou také na pokračování Krotitelů duchů, se dozvíme už za pár týdnů. Snímek s podtitulem Říše ledu má v kinech premiéru už 11. dubna. Opět u toho budou i staří známí z původního filmu z roku 1984.