Alkohol. Mrazivé počasí. Proč si bezdomovec ustele v kontejneru na odpad? Důvody jsou různé

Bezdomovci jsou častými oběťmi při svozu odpadu Prohledat každou nádobu a zkontrolovat, zda v ní někdo neusnul, není stoprocentně možné.

Neštěstí se netýká jenom lidí bez domova. V lednu 2019 zemřel ve Znojmě pracovník odpadové firmy, když čistil vnitřek vozu. Jeho kolega omylem stiskl tlačítko lisu, který muže uvnitř smrtelně zranil.

Pětadvacetiletý bezdomovec zemřel poté, kdy usnul na dně modrého kontejneru na papír a byl spolu s odpadem vysypán do lisovacího zařízení svozového auta. Zaměstnanci odpadového hospodářství sice stroj vypnuli poté, co se z vnitřku lisu ozval křik, ale už bylo pozdě.

Včas se nevzbudila mladá bezdomovkyně v Havířově, když popeláři vysypávali tříděný odpad na dvoře domů v ulici ČSA v listopadu 2022. Těžce raněná žena ještě několik minut s popeláři komunikovala, ale zraněním od lisovacího zařízení podlehla.

V létě 2011 našli již několik hodin mrtvého muže strážníci ve středočeských Pečkách (viz foto nahoře). Pravděpodobný bezdomovec se pokoušel vybrat z červeného kontejneru na elektrozařízení věci do sběrných surovin. Uvízl však v otvoru a následně se ve snaze vysvobodit uškrtil.

Štěstí v neštěstí měl jiný „průzkumník“ elektroodpadu v Plzni-Lochotíně. Ten se také zasekl ve výklopných dvířkách, ven mu čouhaly už jen nohy. Kolemjdoucí však přivolal hlídku městské policie a ta muže vyprostila. Nešťastník se vymlouval, že mu do nádoby spadly osobní věci a on se snažil je vylovit.