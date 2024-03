Čím méně se o drogách mluví, tím více roste počet uživatelů, říká filmař Vičan

Od televize se ale Vičan přesunul na křeslo režisérské. Včera totiž do kin vstoupil jeho první celovečerní film s názvem Fentasy. Pojednává o droze fentanyl, tedy syntetickém heroinu, a reaguje tak na skutečný případ, který se stal v letech 2019 až 2011 na Slovensku. Proč snímek Vičan natáčel šest let, jaký materiál se při natáčení tohoto drogového thrilleru používal místo fentanylu či kde se myšlenka námětu vzala, popisuje slovenský režisér v rozhovoru pro deník Metro.

Natáčení filmu Fentasy trvalo šest let. Proč tak dlouho?

Sama o sobě výroba celovečerního formátu a vůbec toho prvního trvá v průměru šest až osm let. V tomto případě je šest let ta nižší hranice, a navíc samotný film podléhá samozřejmě náročnému procesu, ne tedy pouze v případě začínajících umělců, jako jsem já, ale i v případě těch ostřílenějších.

Po kolika letech příprav jste začali natáčet?

Točili jsme od roku 2019 a poslední klapka padla předloni. Film měl vícero dotáček a ve chvíli, kdy jsme vše skládali ve střižně, nám vyskakovaly nové nápady a nová místa, které by snímek a celkovým příběh podpořily. Do toho navíc přišla první covidová vlna, kterou jsme využili, a na filmu pracovali ještě intenzivněji.

Co posloužilo jako inspirace k filmu?

Námět na snímek mi před sedmi lety donesl bývalý policista ze slovenské Národní kriminální agentury. Nejdříve mě velmi zaujala jeho autobiografie, protože je spisovatel a své postřehy z policie přenáší do knih. Začali jsme se bavit na téma náměty na film a dal mi hned čtyři. Z toho jeden byl konkrétně tento případ člověka, který začal podomácku fentanyl na Slovensku v letech 2009 až 2011 vyrábět.

Co jste při natáčení používali místo reálných drog?

Používali jsme stavební materiál v kombinaci s moukou a upřímně, spotřeba byla poměrně velká. Ale na druhou stranu je nutno podotknout, že tím, že fentanyl je extrémně silná droga, samotný objem látky nemusí být tak velký, aby ohrozil na životech velké množství lidí.

Vznikaly během natáčení nějaké nezdary?

Každý film přináší hodně pikantností a dobrodružství po dobu samotné výroby. Jeden z velkých nezdarů nastal například ve chvíli, kdy přišel David Švehlík na plac a pár sekund potom, co padla první klapka, začalo hořet. Požár jsme na place museli hasit interiérovými hasicími přístroji s použitím chemie, takže se potom na samotném place nedalo tři nebo čtyři hodiny točit.

Co si od filmu slibujete?

Je pro nás velmi důležité, aby se o tomhle tématu mluvilo. Drogy tu byly vždy a vždy budou, a proto bychom chtěli veřejnost alespoň informovat. Přimět ji, aby se ve finále rozhodla sama, zda chce, či nechce tvrdé drogy vyzkoušet. Podle mého názoru tvrdé drogy typu heroin, fentanyl a kokain jsou cestou do pekla. Čím méně se společnost o drogách baví, tím víc roste počet jejich uživatelů. Ročně na závislost trpí a umírá velké množství lidí. Filmem chceme ukázat odstrašující příklad, jak velké smrtelné riziko je spojené nejen s fentanylem, ale i celkově s tvrdými drogami.

Jak byste fentanyl představil čtenářům?

Fentanyl je vysoce účinný syntetický opioid, který je padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin. V posledních letech jen v Severní Americe sebrali statisíce lidí při nevědomém užití nelegálních léků nebo narkotik kontaminovaných tímto syntetickým opioidem fentanylu. Zajímavostí je, že tato látka je zodpovědná za dvojnásobný počet úmrtí lidí ve věku 18 až 45 let v porovnání s pandemií koronaviru.

Jaké je podle vás hlavní riziko užívání fentanylu?

Určitě je více než extrémní, protože například při lécích nebo narkotikách z černého trhu uživatel netuší, kolik fentanylu v jednotlivých dávkách je, a taky se stává, že ani neví, že tam fentanyl vůbec je. Tady bych navázal na případ, který se na Slovensku stal. Uživatel fentanyl bez vědomí dalších uživatelů přimíchával do jiných látek, aby znásobil jejich účinek. Poté uživatelé po požití látky s přídavkem fentanylu začali umírat. Tento syntetický opioid je zrádný v tom, že utlumí dýchání a srdeční rytmus, až se srdce úplně zastaví.

Jak se k němu narkomani dostávají?

Většinou uživatelé ani nevědí, že v daných narkotikách fentanyl je. I stopové množství může být smrtelné. Například v Americe jsou někteří lidé na fentanylu závislí. Protože tělo na něm začíná být závislé prakticky ihned po první dávce. Častokrát je ale ta jedna a první dávka pro lidi smrtelná.

Dá se hrozbě fentanylu, která už zamořila některé státy USA, předejít i u nás?

Samozřejmě že ano a nejlepší způsob, jak hrozbě fentanylu předejít, je nebrat žádné tvrdé drogy, kde by se látka mohla nacházet. Amerika má jiný typ zdravotnického systému, než jaký máme my v Evropě. Velmi oblíbenými jsou ve Spojených státech například léky proti bolesti známé jako „painkillers“. Předepisují se na všechno, i na bolest po těžších úrazech. Cesta k silným syntetickým opioidům často započne ve chvíli, kdy se člověk neumí bolesti zbavit a hledá v látkách oporu a úlevu.