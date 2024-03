Mládí, úspěch a tenisky. Češi se pomalu, ale jistě vrací mezi obuvnické velmoci

Česko i Slovensko dříve patřily mezi přední výrobce obuvi. V současnosti už si však srdce Evropy, alespoň podle tuzemských obuvnických firem, v zahraničí spojují jen s pivem, kvalitním sklem a hezkými děvčaty. Je proto příjemné sledovat, jak se v oblasti obuvnictví Češi pomalu, ale jistě vyšvihávají.

Rok od záchrany

Přesně před rokem firma Vasky odkoupila legendární značku Botas, která kvůli řízené likvidaci málem zanikla. Nyní stále sílí v rukou bratrů Staňkových, Václava a Víta. Za uplynulý rok se jim podařilo prodat dvanáct tisíc párů bot, představili pět nových kolekcí botasek a také první kolekci oblečení. Za první rok působení značky zaznamenali obrat okolo třiceti milionů korun. V roce 2024 míří na šedesát.

Jeden za všechny, všichni za botasky

Dalším úspěšným krokem značky Botas je první čerstvě otevřená prodejna v Krakovské ulici u Václavského náměstí. Jedná se o stejný prostor, ve kterém začínaly Vasky. Dlouhodobým cílem obou firem je, aby se boty v Česku vyráběly i za dalších sto let. A aby kouzlo ševcoviny nezůstalo jen v učebnicích dějepisu.

Peníze na sny

Úspěchu ale Češi nedosahují pouze na poli tuzemských značek. Česko totiž před pár dny zabodovalo také se dvěma projekty v celosvětové výzvě kultovní americké obuvnické firmy Converse s názvem Converse All Stars Projects. All Stars je komunita mladých lidí, kteří v rámci tohoto programu mohou rozvíjet svůj talent, setkávat se s inspirativními lidmi z celého světa a sdílet spolu zkušenosti. Nová výzva, která vznikla na podzim 2023, dala možnost členům All Stars z celého světa realizovat svoje vize a přihlásit se a zabojovat o finanční podporu svého projektu. Z České republiky uspěla česká zpěvačka a frontmanka skupiny We Are Domi Dominika Hašková a spolu s ní i český skater a kameraman Daniel Dujsík.

„Bohužel hudební produkce a videoklipy nejsou levná záležitost. Je tolik aspektů a lidí, na které se musíme spolehnout, jako jsou kvalitní producenti, mixing producent, mastering, kvalitní studio a celý štáb včetně postprodukce. To vše v závěru tvoří kvalitní klip. Chceme, aby naše hudba zněla na úrovni, kterou si fanoušci zaslouží,“ líčí Hašková. Dujsík si za své umělecky laděné sportovní video vybojoval u firmy Skate trip na Kypr.