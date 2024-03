Změny. Když si ti nahoře a ti dole moc nerozumějí. Ve velkých firmách bublá problém

České firmy může v nadcházejícím období potrápit problém, jenž zatím bublá pod povrchem a je leckde ještě mimo „rozlišovací schopnosti radaru“. Tím je bublající nespokojenost uvnitř velkých firem. Tentokrát specifická. Neviditelná bariéra totiž roste mezi lidmi v kancelářích a lidmi v provozu. „Základem je nedostatečná komunikace změn, které se v době transformace ve firmách dějí,“ varuje Ondřej Svrček, odborník na interní komunikaci.

V kancelářích mívají častěji lepší informace

Jde o to, že ekonomická stagnace nutí stále více firem, velkých i malých, aby výrazně měnily své plány, výrobní a obchodní strategie a také redukci pracovníků. Lidé se zcela pochopitelně začínají bát o práci a o budoucnost obecně. Aby firmy mohly přidat lidem na důležitých pozicích, musí zredukovat některé stávající pozice „dole“.

Ve firmách si ale často nevědí rady, jak a hlavně jak správně takové změny sdělit. K zásadním informacím se často dostanou lépe přes své vazby v kancelářích a častější kontakt s managementem rychleji bílé límečky ve firmě než ty modré, tedy lidé takzvaně od pásu nebo v terénu,“ připomíná Svrček. Což může v podniku vyvolávat nepříjemné napětí mezi těmi, kteří vědí vše včas a správně, a mezi těmi, kteří jsou bez varování postaveni před hotovou věc. Lidé to často potom vnímají tak, že ti „nahoře“ jsou na tom lépe než ti „dole“.

Jen má dáti – dal nestačí

Velké setkání všech zaměstnanců jednou za rok třeba na vánočním večírku je fajn, ale pokud je to jediná příležitost, kdy své kolegy informujete o tom, co se ve firmě děje, je to málo. Minimálně jednou za měsíc je potřeba interní komunikaci podpořit,“ doporučuje Markéta Miková, specialistka na firemní a marketingovou komunikaci.

„Pokud se šéf týmu či manažer většího úseku směrem k zaměstnancům omezí jen na sdělení finančních výsledků v daném měsíci, moc fanoušků si tím nevytvoří,“ dodává Miková. Doporučuje proto třeba kombinaci nutné informace s příjemnějšími a vtažení ostatních do firemního děje.