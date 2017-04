Barevné žáby už nedostanou v Praze šanci

Svérázné pouliční umění provází každého na cestě Prahou. Jeden je lesklý plechový, druhý těžký betonový, další je malý barevný. Ten přes ulici připomíná reklamní panel.

O čem je řeč? O koších na odpadky v metropoli. Nádoby na smetí teď rozhodně nejsou okrasou města. Přitom minimálně v centru, na které dohlíží UNESCO, by do podoby mohli mluvit městští úředníci. Nikdo s nimi ale podobu košů nekonzultuje a výsledkem je 45 různých typů košů, které lze v Praze najít.



O zlepšení současné tristní situace se snaží Institut plánování a rozvoje města (IPR). Problém s koši má podle jeho mluvčího Marka Váchy vyřešit veřejná designérská soutěž na nové prvky pražského mobiliáře. Praha hledá nejvhodnější návrh setu lavičky, koše a stojanu na kola.

„Vybraný design bude představovat standardní sadu vybavení, které bude umisťováno na většině veřejných prostranství a nahradí tak větší část nevhodného mobiliáře a sjednotí jeho design,“ vysvětluje mluvčí.

Galerie pražských odpadkových košů Institut plánování rozvoje eviduje městský mobiliář. Podle jeho záznamů existuje v metropoli nejméně 45 typů košů. Zatím poslední přibyl letos v dubnu, kritizovaný červenožlutý typ.



Deník Metro požádal IPR, aby vybral několik vhodných a nevhodných příkladů košů, které lze potkat v ulicích metropole.



Existence standardní sady nevylučuje podle Institutu možnost navrhovat či umisťovat specifické prvky a typy na významná či specifická veřejná prostranství. „V současnosti probíhá druhé kolo soutěže, ve kterém tři vybraní účastníci vyrábí prototypy prvků, ty budou osazeny k tříměsíčnímu testování a poté bude odbornou porotou vybrán vítěz,“ popisuje Vácha.

IPR má jasnou představu, jak by měl nový koš vypadat. „Pražské odpadkové koše by měly mít charakteristický a kvalitní design, měly by být odolné a snadné pro údržbu a manipulaci,“ popisuje Vácha. Uspět u odborníků ale není snadné. Ideální podle nich není ani ten tradiční kameninový, ozdobený znakem města, který stojí třeba na Karlově mostě. „Koš z Karlova mostu není špatný, rozhodně ho nevylučujeme z dalšího používání, ale nejedná se o standardní design, který by byl použitelný po celé Praze,“ řekl Vácha.

Rozruch před časem vyvolal další typ pražského koše. Červenožlutá variace zelené plastové nádoby, zvané „žába“. „Věřím, ze vyhlášení soutěže bude znamenat konec všem takovým laciným Pat a Mat variantám, jako je tato, protože Praha má rozhodně na víc,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská.