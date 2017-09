Donutil, Bartoška i Gott se blýskli ve třech a půl minutách

„Tenhle nápad na klip mě napadl ve dvě ráno, když jsem nemohl usnout – byl úplněk. Vyskočil jsem z postele a šel jsem telefonem vzbudit kluky, kteří měli klip točit. Nadšeně jsem jim to říkal a odpověď byla: Ty jsi se zbláznil, jak tam chceš ty lidi dostat? Jdi zase spát. Nenechal jsem se odradit a ukázalo se, že ti nejúspěšnější lidé bývají ti nejpokornější a nejvlídnější. Bylo mi ctí a fakt jsme si to během natáčení všichni užili,“ napsal k nápadu Ztracený na svém Facebooku.



Když se řekne jméno Mirka Miškechová, každý si zřejmě vybaví píseň Cudzinka v tvojej zemi. Nyní Mirka sáhla po producentovi Arminu Effenbergerovi, se kterým začala připravovat své druhé album.

Písnička 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam je jejich prvotinou. „Písničku jsem napsala přibližně před čtyřmi lety, když jsem začínala chodit se svým tehdejším přítelem. Hodila jsem na papír a především do not všechny svoje pochybnosti o tom, jestli má náš vztah vůbec smysl a vydrží. Když byl celý song hotový, začala jsem počítat, kolik konkrétních věcí jsem do textu zakomponovala, a vyšlo mi jich osmnáct,“ říká zpěvačka, která je autorkou hudby i textu. Klip natočil Ondřej Kudyn. Raper Lipo se připomněl před několika dny novým klipem ke skladbě Vidíš, co jiní nevidí. V klipu, jenž si Lipo sám režíroval, nazpíval refrén netradičně producent ODD.

Písnička je určena všem kreativním lidem, kteří mají chuť a nápady, jak věci kolem měnit k lepšímu. „V poslední době jsem se setkal s řadou projektů mladých lidí, kteří se rozhodli změnit věci kolem sebe a věnovat svoji energii něčemu, co má hlubší smysl. Tu písničku jsem napsal pro všechny, kteří si jdou bez okázalých gest za svým snem,“ uvádí Lipo.