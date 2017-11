Naši potomci se dozvědí, kolik ve 21. století stálo pivo

Do vrcholku věže – říká se jí makovice – Staroměstské radnice dnes přibudou nové předměty, které dalším generacím připomenou dnešní dobu. Stane se tak v rámci oprav této památky, která začala v dubnu a pokračovat bude příští rok od ledna do května, kdy orloj nahradí speciální projekce.



„Do schránek uložíme například pamětní list o poselství současné rady hlavního města s podpisy všech radních. Dále tam budou dokumenty o rekonstrukci nebo fragment primátorského řetězu,“ vypočítává pro deník Metro mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



Do makovice budou uloženy i veškeré původní dokumenty. Zčásti půjde o originály, zčásti o kopie, které budou umístěny do Národního muzea. „Ty původní nejsou příliš staré, jde vesměs o poválečnou dataci, protože za druhé světové války byla věž poškozena a dokumenty, které tam byly z dřívějška, bohužel shořely,“ dodává Hofman. Podle něj z nich bylo možné vyčíst různé vzkazy tehdejších kameníků anebo třeba i každodenní informace, třeba o tom, kolik v té době stálo pivo a jak se lidem v těch časech žilo. „V současných dokumentech jsme se proto pokusili o srovnání tehdejších a dnešních cen piva s přihlédnutím k tomu, kolik si lidé dříve a nyní vydělali,“ zmiňuje mluvčí Hofman.



Makovice věže Staroměstské radnice přitom není ani zdaleka jediným místem v Praze, které obsahuje historicky zajímavé dokumenty.



„Podobné schránky najdeme i v mnoha kostelích a radnicích, ale také v Národním muzeu. Nálezy mohou být různé. Od starých novin až po mince nebo politické vzkazy, často plné kritiky. Nikdo totiž nepředpokládal, že by se ke vzkazům za jejich života vůbec někdo dostal,“ vysvětluje architekt Petr Kučera. Jedním z takových případů podle něj může být hotel International v Dejvicích z 50. let, který je typickou stavbou socialistického realismu v Praze. „Ve věži je takový salonek, na stropě je udělán štuk znázorňující nebe a tam jsou vepsané různé antipolitické postoje těch, co tehdy výmalbu prováděli,“ připomíná architekt Petr Kučera.



Zajímavé vzkazy se našly například v Jindřišské věži. Tam při poslední rekonstrukci v roce 2002 ve zlaté kouli objevili tiskopisy z let 1879 a 1971. Zatímco restaurátoři, kteří na věži pracovali v 19. století, si stěžovali na silný vítr, který poškodil střechu věže, dělníci o sto let později zase láteřili na příliš práce, nízkou morálku a že je celá Praha rozestavěná a rozkopaná. Podobných poselství je nejen v pražských věžích celá řada. Touha po sobě něco zanechat je totiž v lidech už odnepaměti.