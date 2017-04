Noční spoje budou mít trasy stejné, jen čísla jiná

Pokud jste zvyklí, stejně jako autor tohoto článku, po půlnoci na I. P. Pavlova s lety ověřenou jistotou nastoupit do 505 a odjet domů na čtyřku, buďte ve střehu. Od noci ze soboty na neděli bude všechno jinak. Poprvé vyjedou přečíslované noční spoje.



Co to bude v praxi znamenat? Že místo 505 zastaví na I. P. Pavlova 904. A jste-li z I. P. Pavlova zvyklí jezdit tramvají třeba do Hostivaře, tak místo 59 přijede 99. „Jednotným znakem pro noční dopravu na území Prahy a nově i v regionu bude namísto číslice pět číslice devět,“ potvrzuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Historická linka Pozorní cestující už měli šanci si všimnout prvního přečíslování linky.



Jako první změnila na začátku turistické sezony své číslo historická linka 91. Od počátku sezony vyjíždí na pravidelnou trasu ze střešovické vozovny s číslem 41.



Důvodem přečíslování je, že postupující integrace autobusových linek ve Středočeském kraji už vyčerpala číselnou řadu pro příměstské autobusové linky 301–499. Proto bylo rozhodnuto uvolnit číselné řady začínající 501 a 601. „Cílem změny číslování je sjednotit číselnou řadu pro příměstské a regionální linky od 301 do 750 a výhledově až do 799,“ vysvětluje Drápal.

Noční autobusové linky 501–515 proto na konci dubna změní svá čísla na 901–915. Noční příměstské autobusové linky 601–610 budou nově očíslovány 951–960. Aby všechny noční linky začínaly stejnou číslicí, dojde také ke změně čísel tramvajových linek z 51–59 na 91–99.

Úpravy tras nočních linek jsou minimální. Od soboty dojde k prodloužení trasy dnešní linky 501 (nově 901) z Novodvorské přes IKEM, Kunratice, Šeberov a Jižní Město do Strašnic na Skalku, kde posílí provoz linky 506 (nově 906). Linka 501 (nově 901) bude ve směru od smíchovského nádraží ukončena již u Anděla a v úseku Anděl–Jinonice ji nahradí nová linka 908. Vzhledem k tomu, že všechny spoje linky 513 budou prodlouženy za hranice Prahy, budou integrovány do linky 603 (nově 953) a linka 513 bude zrušena.

Přečíslování nočních linek není nic nového, číselnou řadu musely noční spoje uvolnit už několikrát. Když vznikly po vybudování metra, začínaly číslem 201 a pak číslem 301.