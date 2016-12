Podvodníci se mohou přeměnit i v legendy

„Bydlím na Smíchově a vybavuju si, jak jeden rok zazvonili na náš zvonek popeláři. Pak to bylo jako podle scénáře. Byli hodně otravní a měl jsem zavolat policajty,“ popisuje svou zkušenost anonymní čtenář v diskusi na Metro.cz. Pravdivost jeho slov potvrdily také Pražské služby, které před nedávnem varovaly čtenáře Metra před podvodníky převlečenými za jejich zaměstnance. „Jen letos víme o více než desítce incidentů,“ říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana.



O různých nepoctivcích, kteří se snaží ošálit či dokonce ublížit Pražanům, kolují po sídlištích smyšlené příběhy, takzvané městské legendy. Těch podle etnologa a specialisty na folklor Petra Janečka přibývá právě v předvánočním období. „Jako jedna z těchto historek se může tvářit právě ta o popelářích. Známé legendy, jako třeba ta o černé sanit ce, se totiž často odehrávají na anonymních sídlištích,“ vysvětluje Janeček.



Historky o falešných popelářích na první pohled vypadají jako nesmysl. Některé z nich se ale prokazatelně odehrály. Podle Janečka zde tak vzniká zajímavý jev , takzvaná ostenze. Málokdy se totiž stane, že by městskou legendu někdo převedl do reality. Pokud se tak stane, jako by to potvrzovalo jejich pravdivost.

„Tento případ je teď dobře znám zejména z Ameriky, kde řádí vraždící klauni. Kolují o nich různé hrůzostrašné legendy, přestože jde spíš jen o žert několika jedinců,“ dodává Janeček.



Naposledy Pražské služby varovaly před falešnými popeláři v roce 2014, kdy se objevily tři případy, a to v Praze 6, v Satalicích a Postřižíně u Odoleny Vody. Od té doby příběhů o popelářích, vloupávajících se do bytu či nabízejících různá vánoční přání za úplatu, exponenciálně přibylo. Podle Janečka máme ale do Američanů ještě daleko.