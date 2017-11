Tímhle autem je to jako zlej sen, říká cestovatel Tomáš Poláček

Ze Střelkového mysu v Africe na Střelecký ostrov v Praze ● Novinář Tomáš Poláček už během cesty shání podporu na vydání nové knihy o aktuálním dobrodružném stopování. ● Kdo hltal jeho předchozí strhující čtení o stopu z Prahy přes Asii a Severní Ameriku až dolů na jih do Ohňové země za pouhých 80 dnů, ví, že jeho současnou výpravu se vyplatí sledovat díky reportážím v magazínu Reportér, ale i příspěvkům s fotkami na Facebooku. Na začátku cesty třeba hledal drahokamy a také přespal u zambijského krále. ● Jeho trasa se ale mění i kvůli ozbrojeným konfliktům: „Chcete vědět, jaké to je, když prožíváte zlej sen? Kdy po celkem pohodové cestě ze Střelkového mysu zjistíte, že v Kongu nejsou silnice, mapa lže, není tam většinou ani elektřina, je strašně nebezpečné fotit, jednou jste zatčeni a dvakrát donuceni mazat fotky? Kdy jedete kamionem rychlostí 10 km/h korytem plným vody nebo tři dny rychlostí 80 km/h po něčem, co ani vzdáleně nepřipomíná silnici? Kdy se každou chvíli hádáte o peníze? ● Afrika stopem! je název plánované knihy, pro kterou hledá podporu na webu Hithit.cz.