Předlouhá cesta autobusové linky 125. Může za to i toaleta?

Nic příjemného pro klaustrofobiky a lidi se sociální fobií. Jízda linkou 125 bývá zejména ve špičce takříkajíc těsným zážitkem. Vyplývá to ze zkušeností cestujících, které na místě oslovil deník Metro.



„Často přijedu do školy pozdě, loni s tím ale problémy nebyly. Někdy raději jedu metrem, které v mém případě jede sice déle, ale zato přijede včas,“ říká studentka Matylda Štancelová. Podle ní je prý štěstí, že může vyrazit přímo ze stanice Smíchovské nádraží a může si sednout.



Expresní linka 125 Jezdí od roku 2010 a původně propojovala Jižní Město a Smíchov. Jako první městská linka začala využívat Městský okruh, tehdy nově zprovozněnou jižní část.



Původně měla být linka pilotním projektem rychlíkové linky ve vyhrazeném jízdním pruhu. Ke zřízení takových pruhů ale nakonec nedošlo.



Na linku jsou nasazovány většinou nové vozy SOR NB 12, které umožňují využít vyšší povolenou rychlost na Jižní spojce.



V roce 2012 byla linka prodloužena o úsek Horčičkova–Skalka. Jde o páteřní spoj s kratšími intervaly a s preferencí v provozu.



Pokud je zde vydýchaný vzduch, z autobusu podle cestujících nejde desítky minut vystoupit kromě zastávky na Lihovaru. Ta je totiž jediná mezi Smíchovským nádražím a stanicí na Chodovci.

„Moje zkušenosti s dopravou v této části města byly natolik negativní, že jsem se raději přestěhoval z Hájů na I. P. Pavlova, abych mohl lépe dojíždět do práce. Kolikrát se totiž stávalo, že jsem hodinu strávil nekonečným čekáním na Jižní spojce,“ tvrdí cestující Petr Lenz.

Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové ale k překročení kapacitních limitů nedochází. „Z posledního průzkumu v oblasti Jihozápad bylo ze všech spojů na lince zjištěno pouze jednou překročení standardů kvality pro špičku, což je 90 osob na kloubový vůz,“ uvedla s tím, že případná přeplněnost může vznikat nerovnoměrným rozložením spojů na lince. „Když vyjede po delším intervalu, tak může být přeplněn a vlivem většího počtu cestujících také v dalších zastávkách zpožďován,“ zmínila. Někdy se zdá, že autobus čeká na stanovišti a v uvedený čas nevyjede. Má to ale své logické důvody.

„Někdy si prostě řidič musí odskočit na toaletu, jindy je pozdní příjezd do konečné zastávky způsoben nemožností vyčerpat ze zákona povinnou bezpečnostní přestávku. Řidič i bus jsou v době plánovaného odjezdu na místě, ale řidič jet nemůže,“ vysvětluje řidič pražské MHD Jan, který si nepřál zveřejnit celé jméno. Jedním z možných řešení plynulého provozu by mohlo být zajištění průjezdnosti. Podle dopravního podniku je to ale vždy záležitost příslušného silničního správního úřadu po projednání se zástupci policie. Dokud taková opatření nebudou samozřejmostí, cesta se může zkomplikovat.