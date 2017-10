Roxy slaví 25 let ve velkém stylu

Slavné Roxy Klub patří již 25 let ke špičce nejen české, ale i evropské klubové kultury. - Na předešlých oslavách vystoupila taková jména jako Morcheeba nebo Everlast.

- Roxy se může pyšnit několika oceněními. Teď aktuálně je podle International Nightlife Association je na 79. místě mezi světovými kluby včetně komerčních kolosů na Ibize. - V 90. letech patřilo mezi opravdovou špičku, a to díky práci promotéra Davida Urbana, který sem přivezl kapely a DJs zvučných jmen. - Roxy má za sebou ale mnohem delší historii. To napovídá stylová art-deco architektura prvorepublikového kina. Prostor jako takový existuje už od roku 1927, kdy zde bylo kino. Architekt, který jej navrhl, před válkou emigroval do USA a v New Yorku postavil identický prostor se stejným názvem.