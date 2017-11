Sloupek Vlastimila Vondrušky: Hosana bezpohlavnosti!

Násilí na ženách je třeba trestat. A je to správné. Muži ženy obdivují a svádějí. I to je správné. Tedy bylo to správné až do nedávné doby. Leč časy se mění. Četl jsem úvahu genderové odbornice, že je nemravné, aby muž sváděl ženu, protože je na ní, aby se rozhodla, jaký vztah chce navázat. Ba dokonce ženy vyzývala, aby takové hnusáky veřejně pranýřovaly.



V lidskoprávní době je prý špatné, aby muži sváděli ženy. Jenže kdo má tedy udělat onen první krok? Má žena svádět muže? Není to hloupé a nekorektní? Nebo má podat písemně žádost nějakému úřadu, který jí partnera korektně a vyváženě přidělí?



Někteří američtí právníci doporučují svobodným lidem uzavřít písemnou smlouvu dříve, než spolu vyrazí na večeři, aby bylo jasné, zda se pak půjdou na základě vzájemné dohody spolu vyspat, či nikoli, aby později nemohl být muž obviněn ze znásilnění.



Mnohé americké celebrity byly tak drzé, že se před dvaceti lety dotkly kolena nějaké ženy, která pak v sobě to trauma léta dusila. Když však zjistila stav konta onoho sexuálního násilníka, vyšla s tím na světlo. Považuji se za rytíře a odsuzuji násilí na ženách. Mám své představy a normy, které považuji za správné. Leč zdá se, že s nimi v lidskoprávní době neobstojím. Neumím se ale na ženy dívat chladně, bez emocí. Proto prosím odpovědné úřady, aby vydaly manuál, v němž bude přesně definováno, jakým způsobem můžeme ženám vyjadřovat svůj obdiv. Měl by tam být i návod, jak ženy svádět, aby to nebylo nekorektní. Nebo ještě lépe – zakažme svádění a jiné přežitky feudalismu, kapitalismu a socialismu. Buďme bezpohlavními jedinci!