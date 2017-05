Střed města je noční můra pro cyklisty

Nejvíce rozhodnutí Prahy 1, kterým reguluje elektrokoloběžky a další nástupce vozítek Segway společně s jízdními koly, dopadne na lidi žijící a pracující ve vnitřním městě.

„Zejména to ovlivní skupinu lidí pracující a žijící v centru. Skupinu, která by jinak mohla přesedlat z aut na kola, a tak pomoci Praze 1 řešit dopravní situaci,“ říká Vít Ježek z Rekoly.



Rozhodnutí Prahy 1 přitom připomíná lavírování magistrátu kolem zákazu vjezdu kamionů, bezemisních zón či zklidňování magistrály do vzniku pražského okruhu. Radnice chce zakázat kola v centru, ale nemá pro cyklisty žádnou objízdnou alternativu.

Hlavní město se přitom snaží cyklisty do centra dostat a vyhnat odtud auta. Například vypsala, byť neúspěšně tendr, na sdílení kol. Pro centrum města by to znamenalo desítky stojanů a stovky nových kol a cyklistů.

Praha rovněž spustila mobilní aplikaci pro cyklisty s mapami a navigací, její vytvoření vyšlo na několik desítek tisíc korun. Pokrývá celé území metropole. Aplikace dokáže najít trasu a zkombinovat ji s MHD a vlaky. Uživateli nabídne několik variant trasy od nejrychlejší po nejbezpečnější. V loňském roce Praha investovala do cyklistiky přes 52 milionů korun.