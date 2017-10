Tipy na tekuté podzimní výlety za vínem i bublinkami

Svatý Martin přijede i do Velkých Bílovic O svatomartinské tradici jsme si povídali s Josefem Svobodou, ředitelem vinic Habánských sklepů.

Jak vypadá den 11. 11. v Habánských sklepech?

Obvykle si ten den se zaměstnanci okolo oběda společně přiťukneme. Jenže letos jde o sobotu, takže tradici porušíme. V rámci našeho sdružení ve městě Velké Bílovice se také zúčastňujeme oslavy mezi sklepy na náměstíčku svatého Martina, kde proběhne připomenutí svatomartinské historie včetně příjezdu Martina na koni a malého kulturního představení. A také pro přihlížející ochutnávka mladých a svatomartinských vín Velkobílovických vinařů. Jak má správně chutnat svatomartinské víno?

Svatomartinské, tedy mladé víno, má chutnat hlavně svěže, s čerstvými chutěmi připomínajícími zejména ovoce nebo květiny. V takto mladém víně ještě mnohdy doznívá chuť hroznů. Je zajímavé, že v relativně krátkém období podzimu je možné zaznamenat to kouzlo proměny hroznů ve víno. Liší se jeho výroba od běžných vín?

Jedná se zde jen o urychlení postupů, které jsou u výroby vína běžné. Dříve se víno stáčí a čistí od kalových částic. Jakou odrůdu máte nejraději?

Protože je už chladnější počasí, zahřeje mě více svatomartinské červené. Takový Modrý Portugal je odrůda na mladé víno jako dělaná. Nic komplikovaného, složitého v chuti, ale mladá živost třešní s hladkým taninem je to, co mě na svatomartinském víně baví a očekávám.

Dáváte si i vy jako slavnostní menu Svatomartinskou husu?

Husu mám rád a bez dobrého svatomartinského si ji v tuto podzimní dobu nedovedu představit. Mladé víno má spoustu jednoduchých, ale o to výraznějších svěžích chutí, a proto se dá pít jen tak. Není potřeba je nutně za každou cenu párovat k jídlu.

Jaký máte vztah ke Svatomartinskému vínu?

Je to malá odměna spojená se setkáním přátel a kolegů vinařů po dvouměsíční usilovné práci ve vinicích a ve sklepě, kde si rádi popovídáme o tom, jak to letos dopadlo. Vinaři dělají víno jednou za rok, a to nové je po celoroční práci určitá úleva, že se to podařilo a že je všechno pod kontrolou ve sklepě. Svatomartinské víno a oslavy jsou možností setkat se s blízkými a kamarády a pochlubit se už tím letošním vínem. Jak dlouho pracujete ve vinohradnictví?

Pocházím z vinařské rodiny. Vinařil už můj děda, s kterým jsem rád chodil do vinice i do sklepu a dnes mám po něm i svůj domácí malý sklep. Otec byl agronom, vinař na statku v Dolních Dunajovicích. Jsem tedy ve vinicích odmalička. Jak dlouho jste ředitelem vinařství Habánské sklepy?

V nynějším provozu vinařství jsem od r. 1989. Byl jsem zde, když zde ještě mělo sklepní hospodářství místní ZD Velké Bílovice. Byl jsem dále jedním ze zakladatelů společnosti Révovin, která později prošla transformací se společností Bohemia Sekt na nynější Vinařství Habánské sklepy. Ředitel jsem tedy od počátku založení první samostatné společnosti.