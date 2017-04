Vzduch i zem. Autovírník Pavla Březiny je univerzální

Nedávno byl k vidění také v centru Prahy, kam ho přijela tvůrčí parta kolem duchovního otce a autora nápadu Pavla Březiny ukázat světu. Podle Březiny jde o světovou raritu.



„Jsme teprve na začátku. Pro mě je cestovat autovírníkem normální, ale musím říct, že tolik fotících lidí najednou jsem podél silnice ještě neviděl. Není to zrovna běžné, že na křižovatce vedle vás stojí vrtulník a na zelenou se společně rozjedete,“ usmívá se Březina, podle kterého si motoristé brzy zvyknou.

Vírníky mají svůj historický původ ukotvený ve třicátých letech ve firmě Baťa na Zlínsku. Sám Březina jich od roku 2007, kdy se začal zabývat vývojem, stvořil se svým týmem padesát a zhruba stovka lidí už má na jeho stroje v tuzemsku pilotní licenci. Podle něj je největší výhodou těchto strojů kromě odolnosti hlavně fakt, že nemusíte už přes žádná letiště. Stačí překročit hranice jako silniční vozidlo a lety pak provádět v souladu s místními předpisy.

„S autovírníkem zaparkovaným u domu přejedete na vzletovou plochu, což nemusí být nutně letiště, a odlétáte na zvolené místo. Po přistání a asi dvouminutové přestavbě na auto, tedy na instalaci registrační značky, fixaci rotoru a umístění výstražného trojúhelníku na hnací vrtuli, se opět po silnici přemístíte do cílové destinace, kde zaparkujete vedle jiných osobáků, a to je vše. V dnešní době komplikované automobilové přepravy je to opravdu velký benefit pro uživatele,“ říká Březina.

Každá legrace něco stojí a cena za komplet kopíruje luxusní třídu automobilů. Pro mnoho lidí je tak GyroMotion stále nedosažitelný. Podle Březiny je to však nic v porovnání se samotným provozem.

„Hodina letu reprezentuje asi 15 litrů Naturalu 95. Když spočítám kilometry versus čas, tak jsme na ceně přepravy autem s velkou úsporou času. Běžné provozní náklady se od standardu autodopravy také moc neliší. Jistá omezení spočívají v tom, že například nesmíte na dálnici, protože maximální povolená rychlost na silnici je do 40 kilometrů v hodině, ale ve vzduchu můžete běžně letět 160 a maximálně 180 kilometrů v hodině,“ pochvaluje si Březina.

GyroMotion má vše, co předepisuje vyhláška pro zvolený segment dopravy, tedy blikače, zpětná zrcátka, odrazky a klakson na celodenní svícení. Do budoucna chce tvůrčí tým kolem Březiny dodat vírníkům hybridní pohon. Protože parta ráda své výrobky předvádí, máme prý čekat další předváděčky.

„Určitě chceme českým fanouškům předvést to nejlepší z naší dílny, takže plánujeme další spanilé jízdy po městech a celkově větší informovanost o všem, co přináší nový vítr do plachet letecké a silniční mobility,“ doplňuje Březina.