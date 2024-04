O městské byty je v Budějovicích velký zájem, brzy jich 320 přibude

Poptávka mezi obyvateli ale stále roste, a tak se už před pěti lety politici rozhodli, že vybudují nové bydlení v bývalém areálu kasáren ve Čtyřech Dvorech. A právě do čtyř až pěti let byl tehdy odhad, za který chtěli stihnout začít stavět. MF DNES proto zmapovala, jak to s projektem vypadá, protože se doposud nekoplo.

Nastalo hned několik zajímavých změn. Vyrůst mají obě etapy najednou, bytů bude nakonec ještě o pár desítek více a radnice chce vše zaplatit sama pomocí dlouhodobého úvěru. „Původně se v soutěži uvažovalo o 296 bytech, nyní dojde ještě v souvislosti se stavebním řízením k úpravě a zefektivnění projektu. Takže se přidá ještě dalších dvacet až třicet bytů,“ upozornil náměstek primátorky pro majetek Tomáš Bouzek (TOP 09).

Upřesnil, že letos by Budějovice měly získat stavební povolení, pak se zpracuje dokumentace pro výběrové řízení, příští rok vedení města vybere zhotovitele a pak by se pod Hokejovým centrem Pouzar v blízkosti ulice E. Rošického mohlo začít pracovat.

Vzniknout má celkem šest samostatných domů. Původní úvaha byla taková, že se nejdříve postaví přibližně 150 bytů a pak druhá část. Od toho ale radnice ustoupila. „Bude to z několika hledisek jednodušší a efektivnější. Tento postup jsme zvolili například i s ohledem na komfort obyvatel, aby je nerušily stavební práce na druhé etapě,“ vysvětlil Bouzek.

Vítězný návrh vzešel z architektonické soutěže, na jaře roku 2021 uspěl ateliér Malý Chmel. Jejich řešení vybrala odborná porota v konkurenci dalších 33 studií. Smlouvu o dílo na projekční práce s nimi město podepsalo v dubnu 2022. „Aktuálně má projekt vydané územní rozhodnutí v právní moci a projekční tým pracuje na dokumentaci pro povolení stavby,“ přidal náměstek primátorky. Je tak reálné, že by se první nájemníci mohli stěhovat do tří až čtyř let.

Hypotéka od ministerstva

Jeden čas také na radnici uvažovali, že by s vybudováním domů mohl pomoci developer, protože město by jen těžko shánělo peníze na více než 300 bytů. Pak by zůstala v majetku jen část. Nakonec však mají být městské nájemní všechny.

„Část bude bezbariérová a v komplexu budou mít zázemí asistenční služby. Všechny byty budou mít možnost krytého parkování v suterénu, navíc i s možností stání elektromobilů, což podléhá velmi přísným normám, na které je projekt připravovaný,“ zmínil Bouzek.

Zájem o bydlení může město očekávat velký. Jak zmínil jednatel českobudějovické Správy domů Petr Šindelář, jakmile město nabídne do nájmu byt, pošle žádost v průměru deset uchazečů. „Největší zájem je o jednotky 2+kk a 2+1 o rozměrech 50 až 60 metrů čtverečních,“ uvedl. Obyvatelé ale poptávají také garsonky a rodiny zase chtějí větší jednotky 3+kk a podobně.

Ve Čtyřech Dvorech by měly být byty od 1+kk až po 3+kk a nájemce do nich budou soutěžit podle standardních pravidel podle toho, o jaký druh jednotky se bude jednat. U běžných se postupuje formou aukce, u dostupného bydlení se rozhoduje především na základě takzvané potřebnosti. O něco jiná pravidla mají zase byty zvláštního určení. Vše je podrobně rozepsané v pravidlech o jejich přidělování.

Zásadní samozřejmě je, z čeho radnice tak velký projekt zaplatí. Náklady jsou nyní odhadované na 1,6 miliardy bez DPH. O podpoře financování prostřednictvím dlouhodobého úvěru jedná město společně s hejtmanem s ministerstvem financí.

„Už finalizujeme parametry této podpory a přibližně za měsíc bychom mohli představit model, jak by to fungovalo. Usiluji o to, aby Budějovice byly prvním městem, které se do projektu zapojí,“ potvrdil hejtman Martin Kuba (ODS). Zjednodušeně řečeno, ministerstvo by poskytlo městům na obecní bydlení výhodnou hypotéku.

V bývalém vojenském areálu ve Čtyřech Dvorech aktuálně staví i developer. Celkem 211 bytů buduje u HC Pouzar. Za projektem stojí skupina JTH známého teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka.