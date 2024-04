Novou halu staví dvojice robotů, je rychlá a tichá. Nahradí deset dělníků

Robotická ruka se natahuje k paletě zdicích cihel a sérií přesně kontrolovaných pohybů jednu z nich zvedá a přesouvá před trysky, které na ni nanesou pěnové lepidlo.

Následně ji mechanická paže, která se pohybuje za doprovodu téměř neslyšitelných zvuků elektromotorů zařadí vedle dalších cihel, které společně tvoří linii obvodové stěny nového multifunkčního centra v Přídolí na Českokrumlovsku.

„Podobný společenský prostor naše obec velice postrádá. Máme zde hasiče, myslivce i fotbalisty, kteří se nemají kde scházet a pořádat své akce. Díky nové budově zde budeme moct pořádat plesy, zábavy i karnevaly. Určitě to zlepší kvalitu života a možná to sem naláká i nové obyvatele,“ popsal význam stavby starosta městyse Vítězslav Jílek.

Nová budova bude mít půdorys dvou stodol a vizuálně by měla zapadnout do venkovského stylu okolních budov. Celková náklady na její výstavbu činí 27 milionů korun s tím, že sama obec do projektu investuje pouze pět milionů. Zbylé peníze se obci podařilo získat z dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu.

Harmonogram stavby je rozepsaný na dva roky, ale starosta věří, že díky zapojení nejmodernější techniky se podaří objekt dokončit dříve. Otevřít pro veřejnost by ho chtěl už v polovině příštího roku.

„Největším přínosem těchto zdicích robotů je jejich rychlost, efektivita a fakt, že výrazně ušetří množství pracovní síly. Normálně bychom na stavbu takového rozsahu potřebovali minimálně deset lidí. Teď nám stačí dva roboti a jejich obsluha, která se skládá z operátora a podavače,“ vyjmenoval výhody Jaromír Sadloň z firmy Wienerberger, která jako jediná vyrábí cihly, které jsou s roboty kompatibilní.

Prvního robota svařil sám

Tyto cihly mají patentovanou drážku a roboti s nimi dokážou vyzdít 14 metrů čtverečních za hodinu. V tuto chvíli jejich ramena dosáhnou do maximální výšky tří a čtvrt metru. Výrobce, kterým je forma KM Robotics, však slibuje že od příštího roku už roboti zvládnou vyzdít až pět metrů vysoké stěny.

„Sestavit zdicího robota mě napadlo v roce 2011. Začal jsme kreslit první návrhy, koupil jsme starého robota ze Škodovky, sám jsem mu svařil podvozek a začal jsem ho učit zdít. Nebyl jsme ale moc zdatný programátor, a tak jsem k sobě přizval Jakuba Maršíka, s kterým se nám to povedlo dotáhnout do konce,“ popsal začátky projektu zakladatel firmy KM Robotics Štěpán Kočí.

Před čtyřmi lety je pak kontaktovala společnost Wienerberger, s jejíž pomocí dovedli svůj prototyp až k sériové výrobě. Roboti dokážou z jednoho místa vyzdít tři a půl metru a podél zdi se dokážou přemisťovat zcela automaticky. Přestože dokážou vybudovat i menší stavby jako například rodinné domky, jejich primárním cílem je výstavba velkých a průmyslových staveb, kde se zvládne naplno využít jejich potenciál.

„Roboti se ovládají přes tablet a vše je velice intuitivní. Naši operátoři jsou sice speciálně proškoleni, nicméně je velice důležité, aby byli primárně dobrými a zkušenými zedníky. Stroje navíc pracují velice tiše, což nám umožňuje jet na dvou až dvouapůlsměnný provoz, aniž bychom rušili okolí,“ doplnil Sadloň.