Obyvatelé Jihlavy jsou v šoku, daň z nemovitosti vzrostla na trojnásobek

„Nějaké navýšení jsem čekala. Ale že bude skoro trojnásobné, to mě opravdu překvapilo,“ uvedla žena pro MF DNES. „Za svůj byt teď platím to, co se ještě loni platilo za barák.“

Obyvatelé Jihlavy, kterým v těchto dnech chodí složenky od finančního úřadu, se jen těžko smiřují s tím, kam se daň z nemovitosti v tomto roce vyšplhala. Své o tom ví i majitel rodinného domu ve Zborné, který namísto loňských 1 200 korun letos musel zaplatit 3 500 korun.

„Dlouho se to drželo nízko, takže jednou to navýšení muselo přijít. Ale o tolik jsem to nečekal,“ řekl pan David. „Rozhodně je špatně, že zatím nikdo nevysvětlil lidem, proč a kam ty peníze půjdou, co se díky tomu zlepší,“ doplnil.

Peníze z této daně přitom mají podle zákonodárců jít na osvětlení, údržbu, čistotu, MHD a další služby, které město poskytuje. „Samozřejmě, když nyní lidé dostávají vyšší složenky, tak se jim to asi nelíbí. Jakékoliv navýšení je vždy nepopulární,“ připustil primátor Petr Ryška (ODS). „Pokud však má daň z nemovitosti sloužit k tomu, k čemu byla určena, musí se zvedat,“ dodal.

Může za to konsolidační balíček, tvrdí ANO

Krajské město Vysočiny k nepopulárnímu kroku přistoupilo po třinácti letech. „To, co nyní provedla Jihlava, je celkem kosmetická úprava proti tomu, co provedla vláda,“ zmínil náměstek primátora za ANO Radek Popelka. „Trochu jsme dorovnali ostatní města na Vysočině. Velké navýšení, o kterém se teď mluví, totiž není dílem Jihlavy, ale vládního konsolidačního balíčku.“

Opoziční zastupitel za STAN Radek Hošek rozhodnutí zastupitelstva kritizuje už od loňského září, kdy k němu radnice přistoupila. „Respektuji navýšení daně z nemovitosti o osmdesát procent ohledně konsolidačního balíčku. Tak to prostě je, to město neovlivní. Ale myslím si, že místní koeficient měl zůstat na stejné výši. Tak jako všude jinde,“ pronesl Hošek.

Aktuální podobu části, kterou mohou jednotlivá města sama nastavit, považuje za drastické navýšení. „V průměru vychází trojnásobně, v některých příměstských částech, jako jsou Popice, Vysoká, Pávov nebo Zborná, kde bydlím, to vychází pomalu na pětinásobek,“ upozornil.

Důvodem je, že se Jihlava po letech rozhodla sjednotit koeficient pro všechny městské části. „Některé místní části měly nižší koeficient než centrální Jihlava. Absurditou bylo sídliště Březinova, které bylo rozděleno tak, že část měla koeficient 4,5, část 2,5, protože patří do katastrálního území Helenín,“ pokusil se o vysvětlení Popelka.

„Některé okrajové části, asi tak pět procent města, měly koeficienty menší. Přitom náklady na provoz těchto městských částí jsou naopak vyšší,“ tvrdí Ryška. „Nyní se to na celém území města srovnalo.“

Platí sice na daních víc, ale služeb ubývá

Ani to však podle Hoška není v pořádku. „V tomto případě hned slyším první argument lidí, kteří řeknou: Dobře, budeme platit víc. Ale třeba od února máme daleko méně spojů MHD, než historicky do příměstských částí bývalo,“ podotkl opoziční zastupitel. „Lidé v příměstských částech tak mají pocit, že sice platí víc, ale nejsou si vědomi toho, že by se služby zlepšily.“

Hošek proto už na únorové zastupitelstvo dával návrh, aby se daň z nemovitosti vrátila na hranici, na které byla v minulosti. Jeho návrh byl však z procesních důvodů stažen a Hošek jej plánuje vrátit k projednání až po jeho kontrole na ministerstvu vnitra. „Předpokládám příští finanční výbor před červnovým zastupitelstvem,“ dodal.

Jeho snaha bude jednoznačná. „Doufám, že ke snížení přesvědčím i některé další kolegy zastupitele. Protože mi přijde, že někteří loni v září hlasovali, aniž by si byli vědomi dopadů a reakce veřejnosti.“

Ke spolupráci se pokusí vyzvat i hnutí ANO. „S nimi bychom počet hlasů na snížení dali do kupy naprosto bez problémů,“ spočítal si Hošek. „Já to ale od hnutí ANO úplně nečekám. Protože koaliční dohoda platí,“ je si vědom.

„Když si vezmete hodnotu nemovitosti a zároveň úroveň mezd v roce 2010 a nyní, tak jsme navýšením pouze dorovnali inflační propad, který na té dani byl,“ vzkázal opozici náměstek Popelka.