Západní stranou náměstí v Jihlavě projedou auta, v neděli zde zaparkujete zdarma

„Náměstí zprůjezdníme na základě požadavků podnikatelů z hospodářské komory a také místních, kteří se chtějí lépe dostávat ke svým domovům,“ uvedl k novince primátor Petr Ryška (ODS).

Město ke zprůjezdnění záměrně vybralo západní část, aby se náměstí nestalo zkratkou k vytížené Hradební ulici a nedošlo k neúměrnému růstu dopravy v centru.

„Na zprůjezdňované spojce jsou zvýšené plochy přechodů, které snižují rychlost aut. A tím, že spojka není přímá, věříme, že si ji najdou hlavně místní a případně návštěvníci, kteří potřebují odjet z dolního náměstí na sever,“ doplnil primátor.

9. června 2023

V místě křížení nové spojky a pěší trasy z ulice Matky Boží na Masarykovo náměstí bude rozšířena pěší zóna. Průjezd aut bude možný, řidiči zde však sníží rychlost a dají přednost všem tudy se pohybujícím chodcům.

Snadnější bude nově také výjezd dopravní obsluhy z druhé strany pěší zóny, město obousměrně zprůjezdní část Benešovy ulice kolem parku Gustava Mahlera, tedy mezi Věžní a Dvořákovou ulicí. Řidiči vyjíždějící z pěší zóny tak už nebudou muset zpátky přes Palackého ulici, ale budou moci vyjet z Matky Boží přes Věžní a Benešovu přímo do rušné křižovatky u Zverimexu.

Úpravy parkování

Od Velikonoc se rovněž rezidentům a abonentům rozšíří možnost parkování v oranžovém (návštěvnickém – pozn. red.) režimu o dvě hodiny denně – nově zde budou moci stát od pondělí do pátku ráno až do 8.00 a odpoledne už od 16.00. Město tím reaguje na velice vytížená parkoviště v modrém rezidentním režimu, a to zejména v centru.

Jak snadno zaparkujete v Jihlavě? Všichni můžete bez obav zaparkovat za modrou čárou na vozovce

Pro správnou platbu parkovného je důležité znát oblast a režim, kde parkujete, a správně zadat registrační značku auta

Parkovné můžete zaplatit v parkovacím automatu nebo v mobilní aplikaci Easypark. Lístek z automatu není nutné nechávat v autě.

Nejvýhodnější pro delší stání je fialový střednědobý režim.

Zde se platí maximálně padesátikoruna za 13 hodin parkování. Podrobnosti najdete jihlava.cz/parkovani

Na parkovištích v oranžovém a fialovém režimu – tedy například na Masarykově náměstí, kolem kina Dukla, na třídě Legionářů nebo u městského nádraží – navíc bude nově možné v neděli a o svátcích parkovat zdarma.

„Během nedělí zaznamenáváme na těchto parkovištích obsazenost kolem 25 procent. Tři čtvrtiny míst jsou tak volná a my je nově nabídneme návštěvníkům k bezplatnému parkování,“ vysvětluje Ryška. Jiná situace je podle něj v modrém (rezidentním) režimu. „Ten je i v neděli naplněn nejméně na 80 procent a volné parkování v něm není možné, abychom kapacity udrželi pro místní,“ doplnil primátor.

Návštěvníci úřadů, kulturních institucí a sportovišť nově získají dvě hodiny parkování zdarma ve fialovém režimu. Fialový (střednědobý) režim je v místech, kde je víc parkovacích míst než potřebují místní obyvatelé a podnikatelé. V současné době například za domem kultury (oblast 03) nebo u hokejbalového hřiště v ulici Karolíny Světlé (oblast 04).

„Volné kapacity nabídneme návštěvníkům, kteří sem jedou na nákup, za kulturou, na úřad nebo za sportem,“ uvedl primátor.

Pro čerpání dvou hodin zdarma bude nutné standardně získat oprávnění v parkovacím automatu nebo v aplikaci EasyPark. Ty nechají jedno auto parkovat zdarma na dvě hodiny vždy jednou za 24 hodin – a to v každé oblasti, ve které fialový režim je. Teoreticky tak bude možné bezplatně dopoledne zaparkovat na dvě hodiny u domu kultury a večer jet stejným autem na dvě hodiny k autobusovému nádraží.