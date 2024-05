Parkování zdarma v království modrých čar? Radnice si drží místa pro úředníky

Největší z těchto parkovišť je hned vedle radnice v Hluboké ulici. Jsou na něm desítky míst a v pracovní době bývá zcela plné. Další plocha je za odborem dopravy blízko autobusového nádraží. Auta si také pracovníci radnice mohou odstavit zdarma v řadě nad zoologickou zahradou. A to ve vyhrazených hodinách na určených místech. „Neplatí se za to nic. Kdo si řekne, ten kartu dostane,“ popsal tajemník radnice Evžen Zámek.

Pracovníků je víc než neplacených míst

Jelikož jsou však zaměstnanců radnice zhruba čtyři stovky plus desítky lidí z městské policie, neuspěje na zmíněných plochách vždy každý pracovník, který má zájem. „Je tam omezený počet míst,“ doplnil Zámek. Jednoduše řečeno: parkovací místa zdarma se počítají na desítky, zaměstnanců jsou stovky. Tedy vše funguje podle pravidla: kdo dřív přijede, zaparkuje.

Rozšiřující se změny v jihlavském parkování dlouhodobě kritizuje opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN). Ten chápe, že existují plochy vyčleněné pro zaměstnance magistrátu. „Zároveň si myslím, že by tam měla být možnost využití několika míst i pro veřejnost,“ uvedl Hošek.

Radní David Beke (ODS) plánuje, že třeba magistrátní parkoviště nad zoo, kam se odbočuje od starého Brněnského mostu, bude časem zařazeno do nového systému modrých zón. „Předtím tam připravujeme rekonstrukci toho parkoviště,“ plánuje Beke. Tato řada míst je nyní vyhrazena pro radnici ve všední dny mezi sedmou hodinou ráno a 14:00. Ve zbytku času je to plocha určená zdarma komukoliv.

Plocha u magistrátu v Hluboké ulici se nachází hned vedle soukromého placeného parkoviště za restaurací Guesto. Podle tajemníka Zámka tam není veřejná komunikace. Radní Beke doplnil, že tamní radniční místa jsou využívaná i pro svatby či další akce, které se konají mimo pracovní dobu.

Beke nevylučuje, že by se i toto radniční parkoviště časem mohlo třeba přes noc či později odpoledne využívat pro veřejnost. „Mohli bychom to udělat, když by se ukázala potřeba. Já jsem pro pokusit se všechny plochy, které existují, v maximální možné míře sdílet,“ doplnil radní.

Modré zóny se šíří

Podle tajemníka Zámka jsou už dnes některá místa, které byla dříve vyhrazena magistrátu, ohrazená modrými čarami. „Třeba na Jakubském náměstí,“ uvedl tajemník.

Ještě v zimě byla určena pro magistrát i část parkoviště pod sídlem Sokola v Tyršově ulici. Po jarním čištění ulice jsou už i tam narýsovány modré čáry.

Co však pro veřejnost zatím rozhodně nebude, to je parkoviště za odborem dopravy v Tyršově ulici blízko autobusového nádraží. Tamní plocha je kromě lidí z radnice určena i pro potřeby Vysoké školy polytechnické. „Tam to máme smluvně ošetřeno s vysokou školou,“ přiblížil Evžen Zámek.

A připomněl také možnost pro návštěvy magistrátu, když si někdo jede něco vyřídit. Na informačním centru je možné vyzvednout si speciální návštěvnickou kartu pro konkrétní případ. „Parkuje se pak zezadu ve dvoře radnice,“ dodal tajemník.