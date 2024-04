Seniora dlouhé minuty oživovali, díky moderní medicíně zase hraje tenis

Srdce mu netlouklo zhruba deset minut. Nejprve jej resuscitovali blízcí, poté záchranáři. Stát se to před pár lety, šestasedmdesátiletý František Kutáč by nepřežil, nebo by přinejmenším zůstal ochrnutý. Dnes je i díky nejmodernější technice bez následků. Zase lyžuje i hraje tenis.