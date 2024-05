Marná snaha. Lékaře do obcí na Bruntálsku nelákají ani statisícové dotace

„Nabídku finanční podpory na otevření nové ordinace nebo rozšíření či udržení stávající v rámci mezigenerační výměny jsme znovu vyhlásili i letos. Nikdo nezareagoval,“ uvedl starosta Horního Benešova a předseda Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko Pavel König.

Spolek osmadvaceti obcí Bruntálska takto hledá lékaře od loňského září. Příchozím lékařům nabízí čtyřsettisícovou podporu. V oblasti totiž chybí nejen zubaři a další specialisté, ale také pediatři a už i praktičtí lékaři.

„Chybí oční lékař, nemáme vůbec žádného dětského psychiatra. Lidé z Bruntálska dojíždějí všude možně – od Ostravy a Opavy až po Šumperk a Olomouc,“ nastínil König.

Mnoho lékařů ve starším věku

Značná část lékařů, kteří v oblasti ordinují, je navíc v předdůchodovém a důchodovém věku. Někde jsou i v případě praktiků ordinace lidem k dispozici jen ve vybrané dny, obyvatelé dalších obcí mají obvodního lékaře i dvacet kilometrů daleko a návštěva specialisty je pro ně záležitost na celý den.

Podle starosty Dvorců Jana Božovského či Petra Kopínce, starosty Vrbna pod Pradědem, už nestačí ani nabídky ordinací za symbolický pronájem či zajištění bydlení. Obce lékařům také rezervují místa pro děti ve školních zařízeních. Některé oslovují končící mediky už na vysokých školách.

Že přivést do regionu specialistu není nic jednoduchého, se přesvědčil i Krnov. Ten loni v dubnu vyhlásil až půlmilionovou dotační podporu stomatologovi, který ve městě otevře novou ordinaci. Nebo převezme či rozšíří ordinaci stávající.

„Pokud se tato forma osvědčí, zvážíme i podporu dalších lékařských profesí, které v Krnově chybějí. Jsou mezi nimi například dětští psychiatři,“ plánoval v době vyhlášení dotačního programu starosta Krnova Tomáš Hradil.

Nepovedlo se. „Do dotačního programu Dostupná zdravotní zubní péče ve městě Krnově, v němž byl v loňském roce celkem jeden milion korun, se nikdo nepřihlásil. V letošním roce jsme ho zatím nevyhlašovali a ani v rozpočtu na něj nemáme vyčleněné finanční prostředky,“ popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové se s nedostatkem lékařů potýkají všechny okresy Moravskoslezského kraje. „Trend poslední doby, kdy se zdravotní péče koncentruje do větších měst, je bohužel patrný i v okrese Bruntál,“ konstatovala.

Věkový průměr lékařů na Bruntálsku je poměrně vysoký – v případě všeobecných praktických lékařů je to 55 let, u pediatrů 57 let. V oblasti je aktuálně 37 poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství a 18 v oboru pediatrie. Podle údajů ÚZIS a serveru Česko v datech tam počet obyvatel na jednoho praktika čítá v průměru více než 2 200.

Nedostatek lékařů v odlehlejších oblastech je celorepublikovým problémem, řeší jej i sousední kraje.