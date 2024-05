Nakažených černým kašlem opět přibývá, vakcín pro dospělé se stále nedostává

„Z toho se v pěti případech jedná o kojence, což je nejohroženější věková skupina,“ doplnil mluvčí krajské hygienické služby Aleš Kotrla.

Od počátku roku onemocnělo v kraji podle hygieniků 1 097 lidí, tedy 92 pacientů na sto tisíc obyvatel.

Jednou z příčin šíření černého neboli dávivého kašle je podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu nízká proočkovanost, byť je očkování proti němu v dětství povinné a hradí je stát. Dospělí, a to i těhotné ženy, které by mohly přenést nákazu na novorozence, si ale musejí očkování hradit sami.

Očkování těhotných bez problémů

„Vakcíny pro očkování těhotných do ordinací dodáváme v komerčním režimu. Znamená to, že zdravotní pojišťovny je poskytovatelům zdravotních služeb, což jsou lékaři či ordinace, nehradí. Pacientky i další dospělí si je tedy musejí zaplatit,“ potvrdil Martin Nesrsta ze společnosti Avenier, která je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v Česku.

Objednávky a dodávky látek k očkování těhotných jsou podle něj v tuto chvíli plynulé a bez komplikací. „Pro tato očkování máme vyhrazenu část zásoby vakcín Adacel a Adacel Polio. Vakcíny si mohou objednat jak praktičtí lékaři a gynekologové, tak očkovací centra nebo nemocnice,“ ujistil Nesrsta.

Vakcíny pro dospělé ale stále chybějí. „Objednávky budeme vykrývat až z nové dodávky látky Adacel, jejíž naskladnění očekáváme v tomto týdnu,“ dodal Nesrsta.