Fotogalerie: Ostravská Grossmannova vila je uměleckým dílem

Připravena je pro ně prohlídka s průvodcem, v níž za hodinu a půl projdou celý objekt od sklepa až po půdu a dozvědí se nejen o historii Grossmannovy vily, ale také příběh rodiny slavného stavitele a celé tehdejší fenomenálně se rozvíjející Ostravy.

Dům postavil významný ostravský stavitel a podnikatel František Grossmann, který jej užíval spolu se svou paní deset let. V době hospodářské krize se manželé dostali do neřešitelné finanční situace, kterou se rozhodli vyřešit dobrovolným odchodem ze světa. Dům pak prošel různými stavebními úpravami, od šedesátých let minulého století sloužil jako školka a postupně chřadl. Magistrát města Ostrava, jako současný vlastník, se po několika neúspěšných pokusech o prodej zchátralé vily rozhodl o její rekonstrukci a zpřístupnění veřejnosti.

Zatímco dobový nábytek se v podstatě nedochoval, jako zázrakem přežily artefakty, které byly nedílnou součástí objektu, jako například vitráže, keramické umělecké předměty nebo některé nástěnné obrazy. Další prvky (například tapety a podlahy) se podařilo vytvořit znovu, a to především podle starých fotografií. Některé detaily, které desítky let vila skrývala a dnes odhalila návštěvníkům, ukazuje tato fotogalerie.