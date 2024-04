Hnědá voda, pěna na hladině. V Jičínce plavaly stovky leklých ryb

Skličující situace v regionu ho štve o to více, že močůvka vypuštěná do řeky otrávila ryby v Jičínce už před zhruba třemi týdny. „Jenže se pachatel nikdy nezjistí. Nyní však máme nějaké indicie, které jsme řekli inspekci i policii, tak uvidíme,“ podotkl Jorpalidis.

Pro novojičínské rybáře byla situace o to krutější, že jen týden předtím vysadili na dvou místech do řeky dva metráky pstruhů. A pak místo toho, aby do proudu nahazovali udice a těšili se na lov, krásné ryby podběrákem vytahovali mrtvé.

„Na břeh jsme dostali asi šedesát kilo mrtvých pstruhů a nějaké další druhy, například střevle,“ zopakoval hospodář Jorpalidis. Některé mrtvé ryby se zřejmě drží ještě u dna a objeví se u hladiny až po oteplení.

Případem rybí otravy se zabývají policisté. „Zahájili jsme vyšetřování možného trestného činu ohrožení životního prostředí z nedbalosti, zatím s neznámým pachatelem,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Případ šetří také pracovníci České inspekce životního prostředí, Povodí Odry a odboru životního prostředí novojičínské radnice. „Odebrané vzorky vody byly zaslány na laboratorní rozbor, výsledky zatím nemáme,“ doplnila mluvčí Kubzová.

Močůvka se do vodních toků dostává nejčastěji z čerstvě pohnojených polností nebo hnojišť ležících přímo na polích. Látka s vysokým obsahem dusičnanů poté výrazně snižuje obsah kyslíku ve vodě, proto se ryby udusí.

„Snad se viníka podaří najít, a zamezí se tak úniku močůvky do řeky,“ dodal Jorpalidis s tím, že zákaz rybaření na Jičínce platí zatím dva týdny, pak se rozhodne podle aktuální čistoty vody.