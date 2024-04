ŘSD opraví mosty na D1 před Ostravou, řidiče čekají letos a příští rok trable

„Letos budou opravovat dálniční mosty v Bělotíně, v Kujavách a u Velkých Albrechtic,“ přiblížil letní plán hlavních oprav na D1 na území kraje Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Například u mostu u Velkých Albrechtic byly zjištěny závady jako vozovkové trhliny a vyjeté koleje. „Dále to jsou místní poklesy, zatékání do nosné konstrukce, nerovnosti na horní ploše betonové mostovky či nedostatečná přilnavost izolace k podkladu,“ přidal Mazal hlavní důvody zahájení oprav. Ty potrvají zřejmě do září tohoto roku.

Na most u Velkých Albrechtic se už stavbaři zaměřili a provoz tam je omezen, zbývající dva se začnou opravovat 20. dubna. „Ve čtvrtek začala rekonstrukce mostu u Velkých Albrechtic o délce 650 metrů s tím, že se nepracuje jen na mostě, ale i na jeho předpolích,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Tamní asfalt má odslouženo okolo šestnácti let, denně tudy podle posledního sčítání dopravy projíždělo až 28 tisíc vozidel, z toho celou čtvrtinu tvořila těžká nákladní doprava. Opravy vyjdou ŘSD, tedy stát, na 178 milionů korun a zaberou zhruba pět měsíců.

Letos se bude opravovat most ve směru na Ostravu, přes zimu se provoz vrátí do normálního stavu, příští rok na jaře se stavebníci vrátí a opraví druhou polovinu mostu, a to ve směru na město Hranice. Opět za pět měsíců.

Od 20. dubna pak začnou opravy dvou dalších zmiňovaných mostů na D1. „Už z minulé stavební sezony máme vymyšlený režim, jak to zvládnout. V opravovaném úseku se nyní jezdí v režimu 2 + 2 s rychlostí sníženou na 80 kilometrů v hodině a kolony se netvoří,“ doplnil Lukáš Zabranský, technický pracovník ŘSD s tím, že v případě havárií se kolony samozřejmě vytvářet mohou.

Slib dřívějšího ukončení oprav o měsíc

Současný předpokládaný termín dokončení letošních oprav je září. I to se však může ještě změnit. Například frézování živičných vrstev na mostě se už podařilo zkrátit o dva dny. V současnosti jsou na mostě nasazeny dva bagry, které dočišťují povrch vozovky.

„Ve výběrovém řízení hrála roli jak cena, tak rychlost stavby. Oproti původně předpokládaným šesti měsícům slibuje vítězná firma zkrátit termín opravy o měsíc,“ konstatoval mluvčí Rýdl. „Můžeme být i rychlejší, ale zatím se slibovat nic nedá. Nikdo neví, co se může stát.“

Kolony, častý souputník dálničních oprav, by se podle mluvčího ŘSD tvořit neměly. Provoz je v místě oprav veden v jednom dálničním pruhu v režimu 2 + 2 s povinností jízdy kamionů v pravém pruhu. Omezení přináší hlavně snížená rychlost.

Celkově se cena oprav tří mostů vyšplhá na 288 milionů korun.S omezením budou muset po několik měsíců počítat řidiči na dálnici D1 také u Bohumína, nedaleko hranice s Polskem, kde se v blízkosti dálnice zvyšují protipovodňové hráze.

„Dálnice tam zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras, zhotovitel bude mít k dispozici uzavřené jen odstavné pruhy vždy na devadesát dnů v jednom směru, nárazově mohou být krátkodobě uzavřeny pravé pruhy,“ přiblížil dopady stavebních prací u Bohumína Miroslav Mazal.

Podobně musí už nyní s omezením dopravy počítat rovněž řidiči na dálnici D48 poblíž Frýdku-Místku, kde se u Chlebovic budou až do září montovat protihlukové stěny za necelých padesát milionů korun.

Od 16. dubna pak budou pokračovat práce na výměně kabelů mezi Nošovicemi a Hnojníkem na Frýdecko-Místecku za 76 milionů korun. A ještě v dubnu lze počítat se zahájením oprav poblíž Třanovic na Frýdecko-Místecku. V červnu by pak měla začít instalace protihlukových stěn poblíž Sviadnova na D56.