Německo vrátilo zvony zabavené za války, Ostrava je přivítala bohoslužbou

Mše se zúčastnili čeští i němečtí farníci. „Zvony byly kdysi násilně umlčeny, ale nikdy netratily svůj tón, svůj hlas. A čekaly na smíření,“ konstatoval ostravsko-opavský biskup Martin David.

Pomocný biskup německá diecéze Rottenburg-Stuttgart Gerhard Schneider uvedl, že to byla až detektivní práce zjisti, jestli v jejích kostelích neznějí zvony zabavené v kdysi okupovaných zemích. „Trvalo to šest let, ale nakonec se podařilo. Navíc jde o poměrně drahý projekt, protože vrácené zvony už nahradily nové, na kterých však je také zmínka, jaké zvony a odkud nahrazují,“ popsal.

Na dotaz iDNES.cz, jestli se u některých německých věřících objevily pochybnosti, jestli něco takového má po tolika letech smysl, Schneider uvedl, že tutéž otázku si kladli na začátku. Ale reakce tamních farníků byly obdivuhodné.

„jistě to pro ně není lehké, viděl jsem, jak si zvony tady hladí a loučí se s nimi. Ale současně mají velkou radost z toho skvělého přijetí v Česku,“ řekl německý duchovní.

Zvony se vrací do obcí Oldřišov a Třebom na Hlučínsku, dále do Věřňovic, místní části Dolní Lutyně na Karvinsku. Zamíří také do Doubravy na Karvinsku a pátý pochází z Třanovic na Frýdecko-Místecku.

Nejstaršími jsou z Oldřišova s datem odlití v roce 1507 a z Třebomi o čtyři roky později. „Doubravský a věřňovický zvon pocházejí z 18. století a odlila je dílna Franze Stanka z Opavy. Nejmladší je třanovický zvon, který farnost pořídila v roce 1932,“ přiblížil mluvčí Ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.

Jenže třanovický zvon se nakonec do původního kostela nevrátí. Tam totiž už mají nové zvony a s těmi by zvuk původního zvonu neladil. Proto zamíří do sousedního Hnojníku, ostatně právě odtud dojíždí kněz do Třanovic.

„Ve zvonové komoře v Hnojníku se nachází bronzový zvon z roku 1932, který byl ulit ve stejném roce a stejným zvonařem Richardem Heroldem z Chomutova jako navrátivší se zvon z Dolních Třanovic,“ poukázal diecézní kampanolog Tomáš Hejda.

Tamní zvonová stolice má navíc místo pro dva nové zvony, které za války takové štěstí neměly, tudíž nebylo nutné stolici upravovat.

Německá diecéze Rottenburg-Stuttgart se před několika roky rozhodla vrátit do střední a východní Evropy některé zvony, které v tehdejším západním Německu zůstaly po druhé světové válce. Během nejstrašnějšího válečného konfliktu v historii lidstva totiž nacistická mašinérie rekvírovala různé zvony, které většinou skončily v tavících pecích.

„Některé vzácnější zvony ale válku přečkaly a v poválečném chaosu se ocitly v různých německých farnostech,“ podotkl mluvčí biskupství Elbel. Po vypuknutí takzvané studené války mezi Západem a komunistickým Východem pak nebyla k návratu vůle.

Rottenbursko-stuttgartský diecézní biskup Gebhard Fürst se však spolu se svými spolupracovníky rozhodl tuto historickou křivdu napravit a nechal vytipovat zvony, které se po válce nevrátily do východní Evropy,“ uvedl Ondřej Elbel.

V říjnu 2021 se zvonu dočkala Píšť na Hlučínsku, ale také elbląžská diecéze a warmijská arcidiecéze v Polsku. A nyní dalších pět moravskoslezských míst.