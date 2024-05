Na dostizích v Pardubicích se splašil kůň, vběhl mezi diváky a zranil i dítě

„Kůň ztratil během závodu jezdce a v prostoru před hlavní tribunou přeskočil plot. Dopadl mezi přihlížející, kde postupně zranil tři lidi – jedno dítě, muže a ženu. Podle mých informací záchranáři ženu a dítě převezli do nemocnice,“ informovala iDNES.cz mluvčí pardubické policie Markéta Janovská. Muže lékaři ošetřili na místě.

Převoz dítěte a ženy do nemocnice potvrdila mluvčí záchranky Alena Kisiala. „Dítě jsme vezli v doprovodu matky. Má lehčí poranění horní části těla,“ upřesnila.

Podle redaktorky iDNES.cz z místa byla zraněná žena pravděpodobně zaměstnankyní ostrahy na závodišti. Kůň ji kopl do hlavy, když skočil do vítězné uličky. Muž, kterého lékař ošetřil na místě, má nejspíš zraněný kotník.

„Na konci dostihu na cílovce jeden z koňů z ničeho nic skočil mezi diváky. Někteří se ho snažili zastavit, jenže byl rozběhnutý. Pak dav řval, že běží kůň a všichni uhnou. Jenže dítě se objevilo na cestě a kůň ho kopl. Byl slyšet jen náraz. Kůň běžel dál a dítě bezvládně leželo. Hned se k němu seběhli lidi a křičeli, že je potřeba záchranka,“ uvedla redaktorka na místě. Lékař podle ní dorazil do tří minut.

„Lidi se otáčeli, utíkali, někteří se tiskli na plot,“ přiblížila reakci diváků na splašeného koně návštěvnice dostihu Lenka. „Chlapec s dívkou vedle sebe ale varování nevnímali vzhledem k všeobecnému vzruchu. Chlapec se otočil od plotu, udělal dva kroky a kůň ho v ten moment srazil. Kluk se mu doslova propletl mezi nohama,“ popsala pro iDNES.cz.

Incident průběh akce nijak nenarušil. Po příjezdu záchranářů dostih pokračoval.

„Je to nešastná náhoda. Cílová rovina je od prostoru před tribunami oddělená bariérou, živým plotem, za ním ulička a za ní ještě klasický plot. Ten kůň toto vše stačil přeskočit. Kdyby měl jezdce, tak by se to nestalo,“ vyjádřila se k situaci mluvčí Dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová.