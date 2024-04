Druztová se chystá na zkrášlení návsi, chybět nebude zázemí pro akce

Starosta Druztové Roman Kohout tvrdí, že o úpravě návsi se v obci uvažovalo už dlouho. „Rozhodně to není žádná nová myšlenka. My jsme o tom uvažovali už zhruba před dvaceti roky. Chtěli jsme s tou nádrží něco udělat. Kdysi tam býval klasický rybník a někdy v sedmdesátých letech se předělal na nehezké betonové dílo. A my bychom chtěli mít zase hezkou náves s normálním rybníkem,“ řekl starosta.

Tvrdí, že nešlo jenom o nádrž, ale o celkovou změnu prostoru. „Aby si lidé mohli tu náves užít jako místo pro setkávání. Aby z toho byl veřejný prostor, který bude mít nějaký smysl a lidi tam budou mít víc klidu,“ uvedl.

Studii možné proměny návsi pro obce připravila známá plzeňská projekční kancelář projectstudio8. Prvotní návrh byl upravovaný podle připomínek samosprávy. „Ladili jsme to asi rok,“ prozradil starosta. Pak byla vize představena obyvatelům. „Devadesát procent lidí z toho bylo nadšených. Ale samozřejmě se některé věci nelíbily úplně všem,“ popsal.

Společenské akce v obci

Nicméně vznikla shoda na finální variantě. Projektant Ondřej Janout uvedl, že zakázka byla pro projectstudio8 zajímavá i tím, o jakou obec se jedná. „Druztová má poměrně výlučnou pozici. Kousek od ní je Berounka s údolím. Druztová je pěkná a i svým způsobem konzervativní obec s dobře opraveným obecním úřadem,“ řekl.

Lidé z jeho firmy prý rádi pracují na projektech, které se týkají úprav veřejného prostoru. „Když pan starosta přišel s požadavkem, že by chtěli náves oživit tak, aby měla přírodnější charakter, tak to bylo pro nás skvělé,“ vysvětlil Ondřej Janout.

Upozornil, že při tvorbě návrhu úprav sehrála důležitou roli skutečnost, že v obci se lidé účastní společenských akcí. „Takže nádrž s okolím pro ty účely nějak funguje, ale ten prostor není ideální. A když nám řekli, k čemu všemu by to prostranství mělo sloužit, bylo to pro nás docela zajímavé zadání. Snažili jsme se například i zohlednit, aby tam bylo zázemí pro veřejné akce. Bude tam tedy víceúčelový přístřešek, který bude navazovat na tamní autobusovou zastávku. Má tam být nastálo i stůl s lavicemi,“ uvedl projektant.

Nádrž na návsi Druztové je dnes zpevněná betonovými panely. Ty by ale měly být při úpravě překryté tak, aby břehy získaly přírodní ráz. Plocha hladiny se v důsledku toho mírně zmenší, ale bude mít hezčí okolí. Nedaleko nádrže jsou v Druztové ještě dva rybníky. Janout se domnívá, že v budoucnu by bylo dobré soustavu rybníků nějakým způsobem propojit, aby tvořily jednu větší přírodní oblast.

V současné době se pracuje na přípravě projektu úpravy návsi a starosta věří, že se do konce roku podaří získat stavební povolení. „A v příštím roce bychom mohli začít s realizací,“ konstatoval.