Sadomasochista vlivem své deviace podvádí lidi. Čeká ho vězení a léčba

V Česku jméno Milana Počjatka, rozeného Uljaky, zarezonovalo v médiích poprvé v roce 2011, kdy ho policisté dopadli jako takzvaného divadelního fantoma, který si u známých pražských scén objednával velké množství vstupenek za desítky tisíc korun, za něž však nezaplatil. Tehdy mu bylo 22 let.

Od té doby byl opakovaně trestán za podvody, zpočátku podmínkami, později i vězením. K Obvodnímu soudu pro Prahu 3 ho v pondělí přivedla eskorta ve vězeňském mundúru, momentálně si totiž odpykává trest ve věznici Jiřice.

Aktuálně projednávaná obžaloba vinila muže se šesti záznamy v trestním rejstříku z několika dalších podvodů, kterých se měl dopustit v období od července do září loňského roku, kdy ho zadržela policie.

Zadlužený Pojčatek postupoval tak, že si pod fiktivními jmény Max Underground, Jan Holub nebo Milan Jakub Bárta objednával zboží či ubytovací služby. Poslal falešný doklad o zaplacení, zboží vyzvedl nebo pro něj někoho poslal. V případě ubytování měnil po krátké době místa.

Podle státní zástupkyně si tímto způsobem opatřil loni v létě hodinky a značkový mobil dohromady za 45 tisíc korun, zesilovač a sluchátka za 36 tisíc, objednal a nechal poslat do hotelu dvě kytice za 10 tisíc korun či ve 14 případech čerpal ubytovací služby, jejichž úhradu neměl v plánu.

„Rád bych využil institutu plného doznání. Chci prohlásit vinu na všechny skutky, které jsou mi kladeny za vinu v obžalobě. Staly se tak, jak jsou popsány,“ řekl Počjatek v jednací síni. Samosoudce Marek Bodlák jeho prohlášení viny přijal.

Obhájce upozornil na znalecký posudek sexuologa Petra Weisse, který lékař vypracoval pro Obvodní soud pro Prahu 2. Tam se před několika týdny řešily jiné Počjatkovy podvody.

„Obžalovaný trpí výraznou poruchou sexuální preference, parafilií, a to atypickým sadomasochismem, kdy tato porucha podstatnou měrou snižovala jeho ovládací schopnosti. Vzhledem k pravděpodobnosti opakování trestné činnosti činí tato porucha sexuálního zdraví obžalovaného na svobodě nebezpečným,“ míní Weiss. Zároveň navrhoval, aby se recidivista podrobil ústavní sexuologické léčbě.

„Organismus má potřebu adrenalinu. Jde o vrozenou poruchu. To puzení je natolik silné, že to nejde ovládnout,“ hájil se podobně Počjatek.

Obvodní soud pro Prahu 2 ho minulý měsíc poslal do vězení na 18 měsíců, nařídil mu ústavní léčbu a vyhoštění z České republiky na tři roky.

V pondělí u soudu na Praze 3 se muž znovu omlouval a poukazoval na svou vrozenou deviaci.

„Chtěl bych ještě jednou říct, že je mi těch skutků líto. Psal jsem poškozeným omluvné dopisy, které jsem odeslal na náklady věznice. Jediné, co mi zbývá, je léčba, pak odjet na Slovensko a doufat, že se to nebude opakovat, že léčba bude úspěšná. Léky budu muset brát do konce života a nechci se vrátit k tomu, co bylo. Chtěl bych tu kapitolu nějak uzavřít a začít znovu.“

Premiéra soudce Bodláka

Soudce mu zpřísnil již uložený osmnáctiměsíční trest o dalšího půl roku. Žalobkyně navrhovala ještě o dva měsíce víc, obhájce žádal o upuštění od potrestání.

„Trest navýšený o šest měsíců vystihuje jak trvání páchání trestné činnosti, výši způsobené škody i recidivu. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že pan obžalovaný dnes prohlásil vinu i to uložené ochranné léčení,“ vysvětlil Bodlák. Dva roky vězení jsou podle něj adekvátním trestem.

Pojčatek také musí odškodnit ty, které podvedl. Odsouzený muž i státní zástupkyně verdikt přijali, je tak pravomocný. Slováka přitom čeká ještě další „větší soud“ na Praze 1.

Pro čerstvě jmenovaného soudce Marka Bodláka bylo dnešní hlavní líčení premiérou v černém taláru s fialovým lemem.

Bývalý šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze byl jedním z kandidátů do soudcovské funkce už před dvěma lety. Tehdejší prezident Miloš Zeman ho však jmenovat odmítl.

Zdůvodnil to tím, že Bodláka „dohnaly staré hříchy“. Pražský hrad uvedl, že rozhodnutí ho nejmenovat soudcem souvisí s kauzou CASA, v níž byla obžalovaná bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová. Tuto kauzu však nedozoroval Bodlák, ale jeho kolega Jan Kořán.

Bodlák v minulosti zamítl prezidentův podnět na prověření možné sabotáže při Zemanově hospitalizaci v nemocnici v roce 2021. Jeho domovské státní zastupitelství také řešilo případy, které se týkaly trestné činnosti v Lesní správě Lány. Bodlák v minulosti rovněž kritizoval jednu z kontroverzních milostí, které udělil prezident Václav Klaus.