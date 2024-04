Méně aut i nový vodní prvek. Náměstí v Uherském Hradišti se po letech změní

„Náměstí by primárně mělo sloužit lidem a ti by se na něm měli cítit příjemně,“ shrnul starosta města Stanislav Blaha.

Přesně k tomu vítězný návrh rekonstrukce směřuje. Dvoukolovou urbanicko-architektonickou soutěž vyhrálo brněnské studio ofschem architekti, které zvítězilo například i v soutěži na dostavbu a úpravu náměstí Míru v Brně nebo v mezinárodní soutěži na úpravu Zbraslavského náměstí v Praze.

Počítají s tím, že na centrální uherskohradišťské ploše, která leží na frekventované trase mezi vlakovým a autobusovým nádražím a je jasným středobodem města, výrazně ubude aut.

Teď má náměstí dohromady 86 parkovacích stání včetně míst vyhrazených pro městský úřad nebo hotel Slunce, nově jich bude pouze dvacet. Jedinou příjezdovou cestou, jíž běžný řidič na náměstí přijede nebo odjede, zůstane Poštovní ulice. Ta bude i po rekonstrukci průjezdná obousměrně. Naopak ulice Nádražní, která vede od vlakového nádraží, se nově změní na pěší zónu přístupnou pouze pro obsluhu.

„Z analýzy parkovacích potřeb města vyplývá nevyhovující stav pro pěší v ulici Nádražní. Návrhem pěší zóny v této ulici i úpravami na náměstí je tato kolize odstraněna. Pěší a jejich pohyb mají zásadní preferenci. Veřejné prostory jsou navrženy pro lidi, ne pro auta,“ upřesnili architekti ve svém návrhu.

Ze tří důležitých směrů – od ulice Havlíčkovy, Prostřední a Nádražní – tak na Masarykovo náměstí povedou široké ulice bez dopravy v režimu pěších zón. Historické centrum města založeného před téměř 770 lety by se díky tomu mělo výrazně zklidnit. „Návrh zahrnuje celkové scelení plochy náměstí a v severní části náměstí vytvoření pobytového prostoru s novým vodním prvkem,“ doplnil mluvčí radnice Jan Pášma.

Studie organizace dopravy v centru města předpokládá, že Poštovní ulice bude potřebovat rekonstrukci. Parkování na náměstí bude možné jen u radnice a pošty, a to pouze z jedné strany cesty, ne z obou, jako je tomu dnes. Do Nádražní ulice budou moci vjet pouze vozidla zásobování, stejně to v současné době platí u ulic Prostřední a Havlíčkova.

Rekonstrukce připomene i zaniklý kostel

„Nové řešení Nádražní ulice kromě důstojného vstupu do města od vlakového nádraží umožní i vznik menších tržních míst s případným umístěním foodtracků. Kromě toho město podpoří v této ulici vznik dalších venkovních zahrádek kaváren, cukráren či podobných zařízení,“ poukázal Pášma.

Pro vozidla bude uzavřený i prostor v blízkosti jezuitské koleje a kostela sv. Františka Xaverského. Město chce, aby tady mohli návštěvníci v klidu přicházet k historickým objektům. Parkovací stání nahradí stání pro jízdní kola. Poblíž Havlíčkovy ulice bude nový vodní prvek. Současných dvacet stromů na náměstí doplní třináct nových, dalších šestnáct přibude v ulici Nádražní a v Protzkarově se počet zvýší o devětadvacet.

„Pozitivně vnímám i to, že návrh počítá s připomenutím pozůstatků kostela sv. Jiří, který dříve stával uprostřed náměstí,“ přiblížil Blaha.

Vítězný tým zpracuje všechny stupně projektové dokumentace. Město pak bude projekt řešit také s památkáři, správci inženýrských sítí, dopravními odborníky nebo organizátory kulturních akcí. Zapojit by se měla rovněž veřejnost. Celkové náklady na rekonstrukci náměstí jsou odhadované zhruba na sto milionů korun.