Zlín vylepší zanedbané části města. Promění se Cigánov, park či okolí lázní

S výraznou pomocí evropských dotací hodlá zlepšit také okolí krytých lázní, parčík s bustou Edvarda Beneše vedle Dlouhé ulice a také zelenou plochu z její druhé strany.

„Obecně se jedná o kultivaci veřejného prostoru,“ shrnul náměstek primátora Pavel Brada, který má ve své kompetenci majetek města. „Chceme využít dotační peníze na revitalizaci zeleně a veřejných prostranství města. Ve spolupráci s Kanceláří architekta města Zlína jsme vytipovali vhodná místa, která úpravu nejvíc potřebují,“ doplnil.

A vzhledem k tomu, že změny mají být takové, aby z nich měli obyvatelé města užitek, radnice se jich ptala na rady a podněty v dotazníkovém šetření. Současně už má město základní představu o tom, jak by změny, jež řeší rozpracovaná architektonická studie, mohly vypadat.

Pokud jde o Cigánov, město předpokládá, že tam bude revitalizovat zeleň, což obnáší i novou výsadbu, doplní se mobiliář, upraví parkoviště. „Popelnice, které jsou nešťastně umístěné za zastávkou, se přemístí na místo, které se dá jednodušeji obsluhovat a nebudou tam tolik vidět,“ přiblížil Nový.

Socha svatého Antonína zůstane na svém místě, je to kulturní památka. Kolem ní může vzniknout větší zelená část návsi. „Bude tam zpevněná plocha, nové lavičky, zeleň. Mělo by to být více pobytové, teď tudy lidé jenom procházejí,“ upřesnil Nový. „Jedná se o revitalizaci celého prostoru, který by měl být kvalitnější,“ poznamenal Brada k proměně návsi na Cigánově.

Nové lavičky a prostornější nádvoří u lázní

Což by se dalo vztáhnout rovněž na prostor v okolí lázní, zejména vstupů do pětadvaceti i padesátimetrového krytého bazénu. V případě toho většího jde o hlavní vchod do celého areálu, který by podle toho měl i vypadat. Celý prostor se před vstupem více otevře do strany k ulici Růmy. Tím by mělo vzniknout prostornější nádvoří, jež bude podle Nového působit důstojněji.

„V plánu máme upravit a rozšířit některé chodníky, některé stromy nahradit novými. Doplní se tam lavičky a veřejné osvětlení,“ naznačil Nový. Složitější parkování se však vyřešit nepodaří, protože pro to není prostor. Po úpravách mají přibýt pouze kolmá stání v ulici Růmy.

Parčík s Benešovou bustou se kvůli svému charakteru změní pouze mírně a úpravy se zřejmě dotknou téměř výhradně zeleně, která se upraví tak, aby se celý dosud temnější prostor prosvětlil a byl zejména v noci také bezpečnější. Doplní se zpevněné plochy a lavičky, aby místo více sloužilo skutečně jako parčík, kde mohou lidé na chvíli spočinout.

Psí loučka z druhé strany ulice se změní ještě o něco méně. Město na ní jenom mírně upraví zeleň, vytvoří terénní vlnu a doplní pár laviček.

Vedení zlínské radnice má v plánu také úpravu hodně zchátralého hřiště u výškového domu v Sokolské ulici. To vše jsou zatím jen návrhy, jež mohou doznat změn. A to i v souvislosti s výsledky dotazníku mezi zlínskou veřejností. „Zatím jsme ve fázi sběru podkladů, jež budeme zapracovávat do studie, která ještě není hotová,“ uvedl Nový.

Studie by měla být připravena do poloviny tohoto roku a následně bude město chystat projekt pro povolení. Podle Brady by se mohlo s pracemi začít ještě v tomto volebním období, které končí v roce 2026. Jisté to všem není. „Až budeme mít potřebná povolení, budeme znát i termíny,“ dodal Brada.