Místo, které za totáče všichni muži „milovali“. Obvodní vojenská správa

Občas běhávám ulicemi Podolí, a pokud mé kroky vedou ulicí Na Podkovce nebo Na Zlatnici, neopomenu nikdy dvě vily na křižovatce těchto dvou ulic (ještě s ulicí Na Klaudiánce). Kdysi jsem tu v jedné z nich byl. A to kvůli různým záležitostem, které se týkaly základní i pozákladní vojenské služby. Jako bylo převzetí nějakého dokladu, odevzdání vojenské knížky před cestou do ciziny (i té socialistické). Mám před očima klid, který zde panoval, byla to fešácká kancelářská vojna, asi i pro záklaďáky, kteří tady denně sloužívali coby dozorčí a snad i jako ostraha a ochrana důstojníků, kteří by mohli být napadeni případnými pacifisty a odpůrci vojenské povinnosti.

Tady se musím zastavit. Hovořím-li o tom, že jsem chodil do jedné z vil, je to proto, že už si po desítkách let nevybavím, která z nich to byla. Ta vlevo, nebo ta vpravo? Anebo úplně jinde? Lidská paměť je zrádná, vždyť dodnes hledá Jiří Ovčáček ve starých Lidových novinách článek o gentlemanovi Hitlerovi, který bylo dle Miloše Zemana jistojistě „vlevo dole“.

Poprosil jsem, jako obvykle, pamětníky i nepamětníky za různých facebookových stránkách jako je Stará Praha krásná, Retro a podobně. Zajímavé bylo, jak si i mezi jinými vzpomínajícími liší konkrétní místo bývalé Obvodní vojenské správy pro Prahu 4. Jedna z jistějších variant je ta, kde od Pavla Sýkory. „Podolští domorodci se shodují, že byla v ulici Na Podkovce 270 (bývalá budova fary). Pak pravděpodobně byla nějako dobu Na Zlatnici 4 a pak se finálně přestěhovala na Branické náměstí 777, kde je nyní Archiv bezpečnostních složek,“ píše Pavel Sýkora.

Ulice Na Podkovce 270. Místní se shodují na tom, že „óveeska“ sídlila v této vila.

Zato Michal Fleissner a Konstantinem Zgafasem se přiklánějí k vile, která je na hlavním snímku vpravo.

Vidle mezi ně hodila Růžena Syslová, která se tak přiklonila k variantě Pavla Sýkory: „Není to ani jedna vila, vojenská správa bylo o kus níž. Ulice Na Podkovce má dvě části a vojenská správa byla v té spodní.“ A dodává, že jí dodnes je zblitno z jistého majora, který tam pracoval. Souvislosti už ale nezmínila. K její teorii se přibližuje Milan Hálek: „Bylo to trochu níž Na Podkovce 281/10 . Šel jsem tam pro modrou knížku,“ vybavuje si přispěvatel v diskusi.

Jedna z účastnic facebookové diskuse situovala OVS pro Prahu 4 sem, do ulice Na Zlatnici.

I přes různá svědectví se stále nemohu rozhodnout pro správnou variantu. Nevím proč, mám stále před očima vilu, kam jsem nosíval vojenskou knížku k úschově, na jejíž stěně byla jezdecká postava. Což odpovídá vile Na Zlatnici 144/8, kde se vyjímá reliéf jakéhosi reka na vzpínajícím oři a nad ním poletuje dravý pták. Může to ale být i jen vzpomínka na vilu, kolem které jsem jen procházel a práv+ě reliéf n a ní mě zaujal. Víc než potom úřrdní jednání u vojáků.

Autor článku si vybavuje, že na vila OVS bývala jakási „ilustrace“. Ale vzpomínky z 80. let minulého století mohou být liché...

Takže konečný verdikt si netroufám vyřknout, natož napsat. Nejlepší bude, když se tam opět vydám a zkusím se poptat na místě. Držte mi (si)palce.

Pokud samozřejmě máte doma nějaký hmotný důkaz o tom, kde v Podlí OVS sídlila, rád se to dozvím na e-mailu: Pavel.Hrabica@metro.cz .