Některé stromy na Karlínském náměstí padly při úpravách parku k zemi. | foto: Filip Jaroševský, Metro.cz

Novou zeleň do Karlína přinesou místní v rámci oslav 200. výročí čtvrti

Jak oslavit 200 let založení Karlína? Vysázet alespoň stovku stromů jako náhradu za ty, jež padly za oběť povodním nebo kácení. To si řekly místní spolky a pustily se do práce s obnovou dřevin v jejich čtvrti. Vyplatilo se. První strom dnes vysazují na rohu Šaldovy a Pernerovy ulice.

„V karlínských ulicích chybí obrovské množství stromů. Oslovili jsme tedy Karlíňáky, ať nám napíšou, kde jim dřeviny chybí, pošlou fotku, a začali jsme dělat evidenci. Na magistrátu nás vyslyšeli, a tak, po deseti měsících od nápadu, vysadíme první strom,“ pochvaluje si iniciátor akce a manažer uměleckého centra Jatka78 Štěpán Kubišta.

Na přání místních spolků nechat Karlín opět více zarůst stromy město podle Kubišty v minulosti příliš nereagovalo. Nakonec vše rozsekl náměstek primátorky Petr Dolínek, pod kterého spadá Technická správa komunikací. Ten se má výsadby účastnit osobně. Památné duby V osmé městské části mají hned čtyři významné stromy. V Kobylisích, Libni a Bohnicích.



Dub letní při Střelničné ulici má 190 let. Roste v parkové úpravě sídliště Ďáblice. Jeho kmen má obvod přes čtyři metry. Další 170letý mají v ulici Pod Labuťkou. Ten má po obvodu „jen“ tři.



Třetí a čtvrtý památný strom rostou v Čimickém háji. Jejich věk je úctyhodných 180 a 300 let.

Kubišta má z akce radost. „Strom se chystáme se zástupci magistrátu a radnice řádně přivítat. Myslím, že jde o hezký příklad realizace občanské iniciativy, ještě k tomu spojené s pěkným výročím,“ dodává. Nejvíce stromů chybí podle Karlínských hlavně ve zmíněné Šaldově ulici, konkrétně dvanáct kusů, a Pernerově, kde jich místní postrádají devět. Často skloňovanými ulicemi bývají také Sokolovská, Thámova či Křižíkova. Část stromořadí postrádají místní také v parku na Karlínském náměstí, kde před dvěma lety padlo několik kmenů v rámci jeho obnovy. „Řadu stromů nebylo možné stabilizovat ani zlepšit jejich zdravotní stav. Proto musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny,“ vysvětluje mluvčí osmé městské části Anna Patočková. V Šaldově ulici se dnes nebude vysazovat naposled. Městská část zde totiž přislíbila dalších 24 jerlínů japonských jako náhradu za 17 kmenů padlých v listopadu.