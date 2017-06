Osudy exponátů lidských těl bude řešit pražská policie

Starosta Prahy 7 požádal dopisem policii o pomoc při pohřbení lidských těl – exponátů – z výstavy Body The Exhibition na holešovickém Výstavišti. Dopis se žádostí odeslal minulý týden. Radnice počítá s jejich šetrným pohřbením do hrobky na jednom z pražských hřbitovů.



„Jako starosta městské části mám za povinnost v souladu se zákonem o pohřebnictví bez zbytečného odkladu zajistit pohřbení těchto lidských pozůstatků,“ vysvětluje starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Argumentace pořadatelů, že se jedná o exponáty, a­ nikoli o lidské pozůstatky, podle něj neobstojí, protože občanský zákoník přímo uvádí, že lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.

„V tomto případě se tedy zcela jistě jedná o lidské pozůstatky, protože jiný režim český právní systém nezná,“ uvedl. I organizátoři podle Čižinského přiznávají, že se jedná o lidská těla. „Naposledy to potvrdili v rozhovoru pro televizi a­ uvádějí to i na svých internetových stránkách,“ říká starosta. Pohřbení těchto lidských pozůstatků – exponátů – bez součinnosti s policií nemůže Čižinský podle svého dopisu splnit. „Pozůstatky se nacházejí v pronajatém prostoru. Žádám tedy o součinnost pro zajištění přístupu pohřební služby do prostoru, kde se lidské pozůstatky nacházejí,“ vysvětluje.

Podle vedoucí tiskového oddělení pražské policie Andrey Zoulové police zatím nezaujala k dopisu Čižinského žádné stanovisko. „Zatím jsme se s dopisem neseznámili, je předčasné proto o podobné asistenci uvažovat,“ uvedla Zoulová. Rozhodnutí podle ní padne tento týden.

Záměry radnice zatím nechávají v klidu pořadatele, výstava byla dokonce prodloužena do 23. července. „Policie od nás však má k ­dispozici veškeré dokumenty, ze kterých jasně vyplývá, že jsou vystavovány legálně. Dá se tedy předpokládat, že panu starostovi potřebnou součinnost neposkytne,“ uvedl Martin Zvoníček, mediální zástupce pořadatele výstavy.

Exponáty, které jsou na výstavě, podle něj určitě žádným zákonům neodporují. „Firma JVS GROUP nepřekračuje zákony ČR ani EU. Exponáty byly zcela legálně pronajaty od americké produkce a zcela legálně převezeny do EU. Lidské ostatky, ze kterých naše exponáty vznikly, patřily cizím státním příslušníkům, byly zpracovány metodou plastinace na zahraniční univerzitě za účelem výzkumu, vzdělávání a vystavování,“ uvedl Zvoníček. Exponáty tedy podle něj nepodléhají zákonu o pohřebnictví, nejedná se o nějaká anonymní těla, o která se nikdo nehlásí, ale o výstavní exponáty, které mají jasně definovány svého majitele.

Exponáty vznikly procesem takzvané plastinace, složitou metodou, při které se během náročných chemických procedur vymění tělní tekutiny za plast. Podle Zvoníčka je to poprvé, kdy někdo požaduje pohřbení těl – exponátů.