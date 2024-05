Muž chytil chráněnou vydru a choval ji ve výběhu u chatky, hrozí mu vězení

Případ vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. 64letý muž podle nich chytil vydru říční loni na podzim ve volné přírodě. Zvíře pak přechovával u své rekreační chaty v oploceném výběhu.

„Měla tam i vlastní vodní plochu a celkově byla v dobrém stavu,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Jenže vydra říční je chráněná jako silně ohrožený druh, a tak se muž dopustil protiprávního jednání, konkrétně přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Za to mu hrozí až tři roky vězení.

„Dále také policisté při prohlídce zmíněného rekreačního objektu nalezli jednu vypracovanou kůži tohoto chráněného savce. Muž tvrdil, že ji dostal,“ přidal Bajcura.

Kriminalisté nyní muže stíhají, a to na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí vězení až na tři roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci a jiné majetkové hodnoty. Zvíře zamíří do některé ze zoo nebo chovné stanice, zpátky do přírody už se vrátit nemůže.