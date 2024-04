Chtěli jezdit v autech, co proháněli Bodie a Doyle, teď obchodují s veterány

Nasoukal jsem se do úzké kožené sedačky a obtížně poskládal nohy k pedálům. Motor běží, řadím jedničku a rozjíždím se. Malý dřevěný volant si dělá, skoro co chce, auto vlastně taky a já přes svou výšku na silnici moc nevidím, byť sedím v kabrioletu. Ve výšce očí mám totiž rám okna.

Chvíli to tedy trvá, než si s malým britským sporťákem Austin-Healey 3000 padneme do oka. Nakonec jsem pochopil, jak správně řadit, nezvykle volné řízení jsem si už hlídal a naučil jsem se hlídat na dnešní dobu slaboučké brzdy.

Ale zátah a zvuk třílitrového motoru dokáže divy. Pak už jsem si jarní jízdu se světle modrým veteránem z roku 1967 okolo Křenovic maximálně užíval. V obci na Písecku se už deset let bratři Trucovi a jejich kamarádi starají o obchod s automobilovými veterány a youngtimery (vozy, které ještě nedosáhly na status veterána) zahraničních značek. Nadšencům do starých aut a zážitků z jízdy mohou vozy prodat, nebo je přesně na míru sehnat.

„Začínali jsme tady s bráchou na vsi tím, že jsme skupovali od lidí a od sousedů staré pionýry, škodovky a žigulíky a projížděli jsme je na poli. Pak jsme oba byli zažraní do seriálu Profesionálové. To byl kult. Chtěli jsme jezdit ve stejných autech jako Bodie a Doyle,“ směje se 35letý Jiří Truc a ukazuje svůj Ford Capri. „Tím tam také jezdili. Splnil jsem si sen, bylo to zároveň moje první auto a mám ho dodnes,“ říká.

Pak se už věci začaly na sebe nabalovat. Sem tam někomu přivezli auto, bratři také k sobě přizvali kamarády a podnikání s veterány se rozšiřovalo. Dnes už Veteráni na Truc prodají okolo dvou stovek aut za rok a pro své zákazníky dovážejí auta z Belgie, Nizozemska, Švédska, Německa, ale i třeba z daleké Kanady.

„Tam jsme teď našli kluka, se kterým spolupracujeme. Veterán sem pak putuje přes oceán několik měsíců,“ vysvětluje 34letý Ondřej Truc. „Naši činnost můžeme rozdělit zhruba na tři části. Pomáháme lidem s odprodejem zajímavých vozidel, prodáváme naše nakoupená auta a pak zákazníkům zajišťujeme dovoz daného veterána na jejich přání,“ doplňuje.

V Křenovicích pořádají sraz veteránů

V Křenovicích najdete japonskou Toyotu Supru, zářivě červenou Alfu Romeo Montreal, honosný Lincoln Continental, rudé Ferrari 308, britskou legendu Jaguar E Type nebo již zmíněný Austin-Healey 3000. „Převládají zákazníci, kteří chtějí do auta sednout, jezdit a nestarat se o náročné renovace,“ míní Ondřej Truc.

V dnešní době se dají opravdu vzácné a drahé vozy brát jako dobrá investice. „My však úplně ta nejdražší auta, která jsou na investování, neprodáváme. Když si někdo u nás vybere vůz, chce s ním jezdit. Nemáme tu skvosty za desítky milionů korun. Auta od nás vám až tak velké peníze nevydělají,“ přidává jeden z bratrů.

Podle Truců mají lidé zájem o italské sportovní vozy, britská auta či velké veterány z USA. „S Italem už však musíte umět trošku jezdit. Toho si nekoupí jen tak někdo, jako například porsche či mercedes. Do nich sednete, otočíte klíčkem a v pohodě jedete,“ srovnává Jiří Truc.

Do budoucna plánují v Křenovicích stavbu další budovy, kde bude například nový showroom, či se chtějí zaměřit i na renovátorskou dílnu na veterány. Dalším posunem Veteránů na Truc je nabídka sportovních vozů, ale už těch současných. Na dílně tak například čeká na svého nového majitele Audi RS4 B7 4.2 V8 Quattro, které má sílu 420 koní.

Kromě prodeje automobilových veteránů Trucové v Křenovicích pořádají každoroční veteránský sraz. Letošní ročník bude už patnáctý. O víkendu od 12. do 14. července se na místní louce sjedou desítky zajímavých veteránů a youngtimerů, ať už tuzemské, či zahraniční výroby.