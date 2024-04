Průvodce už se nesmí zapovídat, ledečský hrad stanovil pevné časy prohlídek

Až dosud to na hradě fungovalo tak, že až se sešla větší skupina, vyrazil s ní průvodce po hradě. Tato forma se však neukázala jako ta nejvhodnější. Někteří turisté čekali, kdy budou vycházet, nevěděli dopředu ani samotní průvodci.

„Nyní už všichni, ať už návštěvníci, či průvodci, vědí, v kolik hodin jednotlivé prohlídky vychází, jak dlouho budou případně čekat a jak dlouho se průvodci mohou s výpravou zdržet. Často se nám totiž stává, že se průvodci s návštěvníky rádi o historii hradu zapovídají,“ směje se kastelán hradu Luděk Šíma.

Dle zveřejněného rozpisu tak prohlídka severního okruhu bude vždy vycházet v 10.00, 11.30, 13.30 a 15.30 hodin. Jižní okruh startuje v 9.30, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Prohlídka medvídkového království určená zejména dětem začíná v 9.30, 11.00, 12.45, 14.00 a 15.30 hodin.

Retro byt, dřevěné sochy, medvídci i čerti

Severní okruh návštěvníky zavede do vlastivědného muzea vybudovaného ve stylu 30. let minulého století. Zaměřeno je zejména na řemesla provozovaná v regionu. Součástí trasy je zařízený a vybavený retro byt z 50. let 20. století. Letošní novinkou tohoto okruhu je i výstava dřevěných soch.

Jižní okruh nabídne kromě historických prostor dvě komentované výstavy. Jednou je chlouba hradu, sbírka hodin od doby renesance až po současnou dobu. Čítá na dvě stovky vzácných kusů. Druhá výstava mapuje historii sklářství v regionu sahající do 16. století.

23. srpna 2017

Jak již bylo zmíněno, medvídkové království bude nejvíce zajímat rodiny s dětmi. Čeká tu na ně přes tisíc plyšových medvídků. K dispozici je i jižní zahrada s úžasnými výhledy na město i malý keříkový labyrint. Druhým rokem je součástí této prohlídky i peklo ve sklepení. To opět obsadili krampus čerti.

„Domluvili jsme se s pražskou skupinou na prodloužení spolupráce. Oni masky využívají přes zimní sezonu, nám je poskytují na sezonu letní,“ zmínil Šíma. Expozice je inovovaná.

Vedle těchto tří okruhů s průvodcem ledečský hrad nabízí i nekomentované individuální prohlídky. Bez průvodce lze zajít do muzea spisovatele a skauta Jaroslava Foglara, který si zdejší region nesmírně oblíbil a do nedaleké Sluneční zátoky pravidelně jezdil. Vystoupat lze i na hradní věž.

Na hradě by se mohl točit Odznak Vysočiny

Celý ledečský hrad je velice oblíben i mezi filmaři. Vedle historických filmů a seriálů, mnohých z nich v zahraniční produkci, se zde točily i úspěšné české pohádky, jako třeba Micimutr, Anděl Páně 2 nebo Čertí brko.

„I letos bychom chtěli filmaře přilákat. V Ledči se má točit další řada detektivního seriálu Odznak Vysočiny. Se štábem jednáme, aby se alespoň jedna epizoda odehrávala u nás na hradě,“ prozradil Šíma.