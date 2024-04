Silnější ročníky u zápisů do prvních tříd končí, prvňáků začne ubývat

„Rekordní počty dětí, které v Bohumíně přicházely k zápisům do prvních tříd, jsou minulostí. Základní školy očekávají oproti loňsku pokles o čtyřicet žáčků,“ ohlásila mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Dodala, že předloni tamní základní školy zapsaly 220 a loni 230 budoucích žáků. „Letos se podle statistik dostaví 190 předškoláků.“

S poklesem počítá i Bruntál, kde loni měli 160 předškoláků a letos tatáž hodnota činí 134 dětí. „Očekává se spíše pokles, a to bohužel i pro následující roky,“ sdělil mluvčí tamní radnice Jiří Ondrášek s tím, že příčinou je snižování porodnosti i stěhování jinam.

Kdy k zápisu do první třídy * Ostravské základní školy zapisují budoucí prvňáky v různých datech po celý duben, každá škola má svůj termín na webu. * V různých dnech předškoláky přivítají i školy v Karviné. * Opava stanovila jednotný termín na 4. a 5. dubna, Havířov 8. a 9. dubna a Nový Jičín 11. dubna. * Bruntál má zápisy 12. a 13. dubna, ve Frýdku-Místku děti k zápisům půjdou 15. a 16. dubna.

Zhruba o padesátku méně dětí u zápisů čeká rovněž Karviná, jež letos eviduje 532 předškoláků.

Ve Frýdku-Místku počet prvňáčků klesl už loni, kdy v září do lavic zasedlo 482 žáků – o čtyřicítku méně než rok předtím. Letos by podle statistik mělo přijít k zápisům 569 dětí, kolik ale bez odkladu do škol nastoupí, ukáže až podzim.

Kraj celkový úbytek zatím nepocítí

Stejně jako loni by mělo do tamních škol přijít dětí v Opavě. „Klesat budeme zhruba do čtyř let,“ nastínila další vývoj vedoucí odboru školství Andrea Štenclová. V Ostravě ještě populační vlna neskončila, k zápisu má dorazit 3 470 předškoláků, o necelou stovku víc, než se odhadovalo loni.

Celokrajsky zatím úbytek znát není. „V tomto školním roce je počet dětí v předškolním věku v mateřských školách téměř shodný jako v roce předchozím, proto se dá očekávat, že počet dětí, které nastoupí do prvních tříd, bude obdobný jako v září 2023,“ řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

U zápisů budou děti malovat, zpívat i poznávat tvary či barvy. Učitelky si hravou formou ověří i jejich sebeobsluhu, úchop tužky či jejich samostatnost. „Není se čeho bát, nikdo děti nebude zkoušet. Budeme si povídat a hrát,“ nastínila ostravská učitelka Marie Hájková.