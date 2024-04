Básníka s kytarou připomene v rodné Kroměříži seriál akcí, nabídne i premiéry

Týden pro Kryla Pondělí 8. dubna, 16 hodin: Kryl v Torontu, vernisáž výstavy fotografií Aleše Březiny a Marie Gabánkové z roku 1988. Klub Starý pivovar Úterý 9. dubna, 17 hodin: Bratříček Karel, promítání polského dokumentu z roku 2016. Po skončení Otvírání studánek, promítání záznamu Krylova koncertu na Masaryktownu v Torontu v roce 1988. Klub Starý pivovar Středa 10. dubna, 16 hodin: vernisáž výstavy výtvarných prací kroměřížských školáků. Foyer Domu kultury. 17 hodin: Karel Kryl a exil ve vzpomínkách novináře a spisovatele Karla Hvížďaly, přednáška muže, kterého s Krylem pojil vztah sahající do 60. let. Knihovna Kroměřížska. Čtvrtek 11. dubna, 16 hodin: Občan Karel Kryl, přednáška publicistů Jakuba Šloufa a Jiřího Křesťana, kteří proloží vyprávění o Krylových životních osudech obrazovými a zvukovými ukázkami archiválií z fondů Národního archivu. Klub Starý pivovar. Po přednášce komentovaná prohlídka Expozice Karla Kryla. Pátek 12. dubna, 19 hodin: Koncertní program Davida Uličníka, člena vokálního uskupení 4TET, který zahraje Krylovy písně v původním akustickém provedení. Klub Starý pivovar Od pondělí do čtvrtka na všechny akce vstup zdarma. Vstupné na koncert Davida Uličníka je 250 korun. Mimořádně je otevřena Expozice Karla Kryla od pondělí do soboty v čase od 9 do 17 hodin, s polední pauzou. V pátek 12. dubna, v den výročí narození Karla Kryla, je vstup zdarma do 19 hodin. Zdroj: Dům kultury Kroměříž