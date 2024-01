Vídeň chystá desítky projektů, které mají zavést originální vychytávky. Jak je na tom Praha?

Z cestujících budou kurýři už letos Nápad vídeňského dopravního podniku Wiener Linien, který by cestujícím umožnil přepravu balíků v rámci kurýrní služby, byl představen již v roce 2021. Letos by měl být uveden do praxe.

Podle vyjádření Wiener Linien musely být nejprve analyzovány pohyby cestujících, aby se identifikovaly vhodné tramvajové linky a nejvhodnější stanoviště pro balíkové stanice. Začal také vývoj potřebné aplikace a zmiňovaných stanic, které by měly díky solární energii fungovat i bez připojení k elektrické síti. MHD kurýři by mohli ušetřit kolem dvaceti procent skleníkových plynů, které vznikají při doručování zásilek.

Pakliže se osvědčí testovací provoz, cestující a kurýři v jedné osobě by mohli v budoucnu využívat mobilní aplikaci, která by analyzovala jejich pravidelné cesty veřejnou dopravou. Následně by pak jednotlivcům do úložných boxů doporučovala balíčky, které je třeba přepravit přesně podél těchto cest.