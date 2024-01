Vytváříme prostředí, kde lze bezpečně chybovat, říká ředitel Kreativního kampusu

Rozšiřovat se zde mají hlavně praktické dovednosti v oblasti art managementu, komunikace a eventové produkce. Program poskytuje možnost být součástí příprav zajímavých a různorodých kulturních událostí. „Jednotná definice kultury je složitá, a proto si v této organizaci může najít uplatnění každý, kdo se chce se svým entuziasmem podílet na plánování zajímavých eventů,“ komentuje ředitel Kreativního kampusu Jiří Dejl.

Podpora z ministerstva

Prioritně se program soustředí na obohacení studentů v múzických, divadelních, performativních, výtvarných a společenských oblastech.

Projekt je zaštítěný mimo jiné podporou ředitele Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radka Sáblíka a ministra kultury Martina Baxy. Podle něj je kultura v Česku mylně vnímaná jako něco, co mladou generaci vůbec nezajímá. „Tento projekt zmíněné tvrzení vyvrací. A jsem za to rád, je vidět, že i mladá generace má vztah ke kultuře a chce být její součástí,“ konstatuje Baxa.

Rozvoj umění

Podle ředitele kampusu Dejla chce organizace dát hlavně prostor mladým a iniciativním lidem, aby mohli rozvíjet své dovednosti.

„Chceme tímto směrem přispívat k rozvoji českého uměleckého a kulturního prostředí. Po celou dobu budou studenti vedení vedoucími daného projektu. Je to tedy skvělé prostředí pro rozvoj logického uvažování a schopnosti plánování, kde lze bezpečně chybovat,“ líčí Dejl.

Do budoucna platforma chystá spolupráce s kulturními institucemi a festivaly, jako je například Metronom.

„Představujeme si také pracovat na projektech, které by propojily studenty všech oborů. Například by na studentském festivalu zástupci hotelové školy měli svůj stánek s jídlem, zástupci zdravotních oborů by zde dělali zdravotní dozor, studenti komunikačních oborů by vedli celé dění festivalu a tak dále,“ dodává Dejl.

Podle něj se instituce nebrání ani spolupráci s jinými organizacemi či firmami, které by do kampusu zavítaly třeba za vidinou teambuildingu či za přiučením se něčemu novému.