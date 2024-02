Zastavění letiště v Letňanech nadzdvihlo čtenáře. Jde také o hudební koncerty

Pražské letiště v Letňanech by mělo kvůli pár dní starému rozhodnutí zastupitelstva skončit a na místě by měli v relativně brzké době začít stavět developeři. Stane se tak navzdory tomu, že se jednalo o národní přírodní památku s výskytem sysla. Ani Agentura ochrany přírody a krajiny nevidí problém v tom dát zelenou developerům. Koho naopak celá situace nadzvedává ze židle, jsou čtenáři deníku Metro. Ti nad možným zastavěním pozemku o velikosti 762 335 metrů čtverečních kroutí hlavami na našem Facebooku.

„Zrušte developery!“

„Pro mě je to osobní záležitost. Můj táta, který se narodil v roce 1932, tam létal a jako jeden z mála, možná jediný, pořizoval fotografie techniky a pilotů. To, co se teď děje, je čistočistý zločin. Pozemků, kde je možná výstavba, je v Praze a okolí spousta. Když o území rozhodují lidé, kteří k němu nemají vztah, dopadne to katastrofou,“ píše uživatel Jiří Koutník a dodává, že je zřejmé, že tahle změna nebyla zdarma, protože by ji dobrovolně žádný zdravý a slušný člověk nepodepsal.

S tímto tvrzením souhlasí například čtenář Daniel Žižka, podle kterého si na celé situaci někdo z politiků pěkně namastí kapsu. „Rozhodně to není v pořádku. Nic nám tu nezbude, jen plno baráků. K čemu to? Developerství by měli zakázat,“ kroutí hlavou Žižka.

Sysel se odstěhoval

Samostatnou kapitolou je v diskusi na našem Facebooku debata kolem již zmiňovaného sysla. „Zajímavé, že developerům nevadí nějaké zvíře, ale že se několik let blokoval Pražský okruh kvůli žábě, vadilo,“ píše na Facebooku Metra Pavel Dufek.

V podobném duchu se vyjadřuje uživatel Miroslav Peiker. „Všechno zastaví, namastí si kapsy a lidé už ani nebudou vědět, jak vypadá sysel,“ komentuje Peiker. Na jeho komentář na Facebooku Metra reaguje čtenářka s přezdívkou Mona Bublinka. „Podle posledních informací už tam syslové nejsou. Asi je někdo vyhubil. Proto se údajně rok čekalo, jestli se to potvrdí. No a není tam, tak mají developeři zelenou. Další v pořadí je letiště Hradčany u Mimoně. Tam se kraj rozhodl postavit fotovoltaické elektrárny,“ zmiňuje uživatelka.

Kde se bude koncertovat?

Paní Karolína Kárníková na Facebooku Metra spekuluje, že postupné dělání výjimek v pořádání akcí na území přírodní památky v podobě obřích koncertů kdysi největší tuzemskou kolonii syslů nadobro vyhnalo. Právě letištní koncerty ale budou podle vyjádření několika uživatelů Pražanům velice chybět.

„Bude se hledat další dobré místo na pořádání koncertů. Pravda, nebylo to úplně ideální, přesto to je plocha s dobrou dostupností metra. No a jsem zvědav, až sem festivaly smět nebudou, kde budou mít nové působení,“ píše v diskusi uživatel Michal Valent.

Vyjádřit se mohl každý

O tom, že se záměr zastavět území v budoucnu již bývalého letiště nesetkává jen s negativními reakcemi, svědčí i více než dvě desítky palců nahoru, které příspěvek informující o něm na našem Facebooku zaznamenal. Vyloženě kladné komentáře tu však nenajdete. Uživatelka Valerie Bromová nicméně upozorňuje na to, že pokud se chtěl někdo proti celé věci osobně postavit, mohl tak učinit přímo na magistrátním zastupitelstvu. „Choďte tam, občané,“ píše Bromová. Na její komentář ale lidé reagují v tom smyslu, že nemají na podobné věci čas. Úroveň některých diskutujících oglosoval uživatel Jarda Nosek: „Nemá smysl motat se mezi vševědy!“